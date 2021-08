A prisión por intentar matar a un hombre en la plaza Forqué clavándole un destornillador

Un hombre de 47 años trató de matar presuntamente a otro la semana pasada en la plaza de José María Forqué, donde le clavó un destornillador en varias partes del torso, según confirmaron ayer fuentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. Los hechos sucedieron el pasado lunes día 2, cuando la víctima sufrió cuatro incisiones al enfrentarse con el detenido. Este, Mariano H. C., es un delincuente bien conocido por los agentes ya que acumula hasta 51 detenciones por delitos como lesiones, robos, daños o atentados, según fuentes policiales.

La víctima sufrió las tres primeras heridas por la espalda, a la altura del tórax. Cuando se dio la vuelta, el agresor le propinó la cuarta y última puñalada por delante, en la zona del estómago. El hombre fue trasladado de forma urgente en ambulancia al Hospital Miguel Servet, donde ha pasado casi una semana ingresado para ser atendido de las incisiones. Fue dado de alta entre el domingo y ayer lunes.

El agresor, que fue localizado por la Brigada de Homicidios de la Policía Nacional el pasado miércoles día 4, pasó a disposición judicial el viernes. El juez de guardia decidió su ingreso en la prisión de Zuera por el delito de tentativa de homicidio.

Fuentes judiciales señalaron que el agresor no negó haber sido el autor de los hechos sino que incluso los justificó porque, según manifestó en el juzgado, la víctima «le había faltado el respeto». La manera de responderle fue utilizar el destornillador para clavárselo por la espalda y por delante. Asimismo, Mariano H. C. manifestó que no quería matar a la persona a la que hirió con el objeto punzante, aunque sí responder a la amenaza. La Policía Nacional intentó –sin éxito– encontrar el objeto que utilizó en la agresión cuando lo arrestó a las 13.30 el pasado miércoles.

En la prisión de Zuera, donde ingresó, el arrestado ya estuvo interno entre los años 2014 y 2021, según confirmaron fuentes oficiales.

El enfrentamiento se produjo en un lugar conflictivo donde se suelen producir peleas, si bien últimamente estas habían disminuido.