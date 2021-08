La nota media de acceso a la Universidad crece en más de dos puntos en una década

Acceder a una titulación universitaria y, especialmente, a la que uno desea se convierte en muchas ocasiones en una carrera a contracorriente en la que es muy complicado salir vencedor. Y más cuando los alumnos que se inscriben en ella cada año tienen mejores calificaciones. Según los datos de la Universidad de Zaragoza, la nota media de acceso a un grado universitario ha aumentado en más de dos puntos en esta década, con especial incidencia en las dos últimas convocatorias.

Mientras que en el curso 2011-2012, de media, los nuevos estudiantes del campus público aragonés accedían a la titulación deseada con un 8,389; en la actualidad alcanzan el 10,571. En 2011 ya estaba implementado el modelo actual de la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau), que permite obtener hasta 14 puntos; aunque apenas llevaba un año en funcionamiento. Una mayor preparación y conocimiento de la prueba puede estar entre las razones que impulsan este incremento. No obstante, es necesario destacar que el ascenso no ha sido del todo constante y que ha cobrado especial fuerza en las dos últimas convocatorias, marcadas por la pandemia.

Debido al confinamiento, se apostó por que el final del curso 2019-2020 fuera excepcional, por lo que los suspensos casi desaparecieron del boletín de notas. Esto se tradujo en un aumento de las calificaciones medias y provocó que muchos más alumnos se presentaran a la Evau. Esta prueba también se modificó, dando a los futuros universitarios más opciones, puesto que el temario del último trimestre no se había podido impartir como se hubiera deseado. Todo ello desembocó en que, en solo un año, la nota media de acceso a la universidad aumentara en casi medio punto, el mayor auge desde que se puntúa sobre 14.

Este modelo de examen se mantuvo en los ejercicios que se celebraron este verano –por primera vez la prueba extraordinaria de la Evau se celebró en julio– y se alcanzó, al menos de momento, un nuevo hito en la calificación obtenida por los estudiantes matriculados: 10,571.

Además de los cambios provocados por la pandemia, se ha percibido un mayor interés de los jóvenes por el campus público aragonés y las titulaciones que oferta. De hecho, en este último año se ha disparado el número de solicitudes, al registrarse 19.743, casi 4.000 más que el año anterior.

No obstante, la nota media de acceso actual todavía podría variar, ya que el proceso de admisión esté activo. El 23 de agosto, la Universidad de Zaragoza notificará las plazas todavía no ocupadas (poco más del 18%) y llamará a los alumnos que se encuentren en lista de espera. Esta acción se repetirá durante los siguientes lunes, hasta el 20 de septiembre. Además, desde el 17 de agosto –cuando el campus vuelve a abrir sus puertas–, aquellos que no han conseguido la plaza deseada pueden matricularse de manera directa en hasta 13 grados, que presentan un número importante de vacantes.

Aumento desigual

Ingeniería Informática (Teruel) y Matemáticas son las dos titulaciones en las que la nota de acceso más ha crecido durante la última década. Mientras que el incremento medio en los grados es de poco más de dos puntos; en ambas carreras superan ampliamente los cuatro. Los futuros ingenieros se matricularon hace solo unas semanas con un 11,241. Y hace diez años lo hacían con un 6,572. Esta dinámica se repite entre los matemáticos, que pasan de un 8,705 a un 13,079.

En estos casos, además de las razones anteriormente expuestas, también podría tener efecto la demanda laboral que existe de ambas profesiones. Asimismo, destaca la situación de Nutrición Humana y Dietética, cuya nota media de acceso ha aumentado en 3,896 puntos; Química (3,829) y Óptica y Optometría (3,599).

Por el contrario, los ingenieros de Organización Industrial acceden ahora con menor calificación que hace diez años: de 9,13 a 8,219. Toda la caída se produce este año. Tampoco crecen en exceso Arquitectura (solo un 0,468), Ingeniería Mecatrónica (0,501), Ingeniería Electrónica y Automática en Teruel (0,549) y Periodismo (0,605).