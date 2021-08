Aragón emite desde hoy un certificado de recuperación para los diagnosticados con antígenos

Aragón emite desde hoy un certificado propio de recuperación para las personas que han sido diagnosticadas con test de antígenos, lo que permitirá a estos ciudadanos disponer de un documento válido para acreditar que se encuentran en los 180 días posteriores a haber sido confirmados como caso positivo del coronavirus.

Tal y como explican desde el Gobierno autonómico, la normativa de la Unión Europea para la emisión del Certificado Digital Europeo (Reglamento UE 2021/953) no reconoce los test de antígenos como prueba válida para acreditar el caso positivo, de modo que estas personas no pueden obtener el certificado digital europeo de recuperación. "Este documento se puede generar si se ha superado la enfermedad, diagnosticada por prueba PCR positiva, y tiene una duración de seis meses, contando a partir de la fecha del resultado inicial positivo", recuerdan.

De esta forma, y según datos de la DGA, alrededor de 13.000 aragoneses diagnosticados con test de antígenos que no han podido acceder aún a la vacunación por no haber transcurrido seis meses desde la confirmación del caso se encuentran en esta situación. "Y hasta el momento no podían acceder al certificado de recuperación oficial de la Unión Europea", han indicado.

Con esta iniciativa, el Departamento de Sanidad facilita un certificado propio que, si bien no es el certificado digital europeo, sí permite que el ciudadano pueda acreditar, en castellano y en inglés, la recuperación del virus por parte de una entidad acreditada.

Cómo se descarga

Su descarga se realiza del mismo modo que el certificado digital europeo, solicitando el certificado de recuperación europeo, preferentemente a través de la web o del App de Salud Informa. Cuando no se cumplen los requisitos para la emisión del certificado europeo genera automáticamente el certificado aragonés de recuperación en caso de ciudadanos diagnosticados de covid-19 mediante test de antígenos.

Este certificado podrán obtenerlo de manera presencial, en formato papel, en los mostradores de admisión de los centros de salud, Servicios de Atención al Usuario o Servicios Provinciales de Sanidad, y se generará "automáticamente para los casos positivos diagnosticados con test de antígenos".

El Ejecutivo regional recuerda que hasta el momento Aragón ha emitido ya 381.717 certificados digitales europeos covid, de los cuales 8.672 son de recuperación; 360.888 acreditan la vacunación y 12.157 la realización de pruebas con resultado negativo.