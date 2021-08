Elena Rivera: "Admiraba mucho a Aitana Sánchez Gijón"

¿Recuerda su infancia como una época feliz?

Muy feliz. Fui una niña muy risueña, alegre, con necesidad de cantar y bailar todo el rato.

¿Qué era en el patio del colegio?

La graciosa. Me encantaba hacer el tonto.

¿Se sentía especial?

Me sentía diferente, sobre todo si era el centro de atención. Cuando alguien se sube a un escenario no lo suele pasar bien; en cambio, a mí me motivaba muchísimo.

¿Cuál fue la calle de su infancia?

La de mi casa de Zaragoza. Escucho Zaragoza y hay algo que se me remueve por dentro… Y tengo una segunda calle, la de casa de mis abuelos… en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

¿Cuál es el episodio con más frecuencia vuelve a su memoria?

Cuando mi hermano, mi padre y yo bajábamos a jugar al balón y uno se ponía de portero entre dos árboles y los otros dos hacíamos regates hasta marcar gol. Me enfadaba porque era incapaz de robarle el balón a mi hermano. Mi reacción era irme al lado de una farola y no seguir jugando. El berrinche me duraba poco: me daba cuenta de que eso no era divertido. Esos miniataques de orgullo siempre los recuerdo con gracia/ternura.

¿Era religiosa?

Sí. En mi casa no hemos sido especialmente devotos pero sí creyentes. Mis abuelos pertenecen al coro de la parroquia del pueblo porque, además, a mi abuela le sirve de ‘desahogo’ artístico. De ahí me puede venir esa vena artística.

¿Qué fobia u obsesión forjó en esos años?

Siempre le he tenido miedo a un pasillo muy largo de la casa de mis padres. En mi cabeza aparecía de todo por ese pasillo. He sido muy miedica para eso; y el ser responsable y perfeccionista llegaba a convertirse en algo obsesivo.

¿Vivió algún episodio que retrate el clima moral de la época?

Mis padres se casaron jóvenes porque en los años ochenta no estaba ‘bien visto’ vivir con tu pareja sin estar casados. Yo, con mi pareja, llevo prácticamente una década viviendo juntos y sin ningún formalismo de por medio. Supongo que cada uno somos hijos de nuestro tiempo.

¿Hasta qué punto influía en su conducta el peso del ‘qué dirán’?

Quiero pensar que de ninguna manera. Quizá esa es la magia de los niños, ¿no? Esa inocencia que luego perdemos; de adultos les damos más vueltas a las cosas, no somos tan inconscientes, nos volvemos más inseguros… y pensamos más en el qué dirán.

¿Qué relación tenía con la muerte?

A los 18 años sufrí la muerte abrupta de alguien muy cercano. Me dejó devastada. Es horrible. Te hace cambiar el chip. Entiendes que la vida hay que disfrutarla… que cada día que estamos aquí y que estamos bien es un regalo.

¿Cuál fue la primera canción que memorizó?

‘Pega la vuelta’, de Pimpinela, con cinco años.

¿Había alguna persona, que no fuera de su familia, a la que admirara de un modo especial?

Aitana Sánchez-Gijón. Me lamentaba por no coincidir nunca con ella. La vida me llevó, por fin, a tener que interpretar a su hija en la función ‘La vuelta de Nora’. No solo fue una experiencia profesional única: la vida me ha hecho un regalo con la relación que Aitana y yo hemos establecido.

¿Cuál es el recuerdo más poderoso que le ha quedado de sus primeras amistades?

Con el paso de los años la palabra ‘amiga’ adquiere más valor y es más exclusiva. Habrá quien vea negativo el ir perdiendo esas amistades de niños por el camino…, pero yo lo veo de otra forma: quien estaba contigo cuando eras pequeña y sigue estando es que es una persona única. Cobra sentido el refrán de que quien tiene un amigo tiene un tesoro. El mío se llama, como yo, Helena, y somos amigas desde la época del cole. Es muy diferente a mí, pero nos entendemos a las mil maravillas.

De todo lo que le enseñaron sus padres, ¿qué es lo que caló en usted con más fuerza?

Tengo marcada a fuego una frase que mi padre siempre nos decía: «En esta vida, no se tira nunca la toalla. Y en esta familia, tampoco». La llevo a rajatabla: no me rindo ante nada.

¿En qué momento pensó a qué dedicar su vida?

Empecé cantando en ‘Menudas estrellas’, con seis años. Mis padres no veían muy bien eso de coquetear con la farándula –son todo lo contrario a este mundillo–, pero me lo pasaba tan bien que no podían negármelo. Con toda su protección y con normas muy claras, me planteé todo eso como un juego. Con 11 años llegué a ‘Cuéntame’… y para mí seguía siendo un juego. Estar delante de una cámara me encantaba. Y lo que empezó como un juego, ha terminado siendo mi vida.

¿Por qué estudió lo que estudió?

Mis estudios oficiales son de Magisterio Infantil, aunque se pueda pensar que estudié Arte Dramático. Pero como actriz he tenido la mejor escuela posible: aprendí este oficio en ‘Cuéntame’, con actores como Imanol Arias, María Galiana, Ana Duato, Alicia Hermida, Juan Echanove…. Y no paro de aprender. Lo de Magisterio Infantil: los niños siempre me han gustado mucho y creo que tengo mano con ellos. Compaginé con mucho esfuerzo la carrera de Magisterio con la interpretación. Es algo de lo que nunca me arrepentiré: salir de la burbuja de este mundillo, de los focos, de las alfombras rojas y de las adulaciones constantes siempre va a beneficiarte. No sentir esa ansiedad o necesidad de estar pintando la mona donde sea. Abrir la mente a otros caminos te enriquece como persona.

¿Hay alguna debilidad que detectara en su infancia y que aún no ha logrado superar?

El inglés. Siempre se me ha dado fatal. Creo que jamás aprenderé a hablar ni a entender el inglés…

Si pudiera viajar en el tiempo y regresar a sus primeros años durante un día, ¿a qué día volvería?

A alguno de esas vacaciones en familia, en la playa, todos juntos… Como si fuera un capítulo de ‘Cuéntame’.