El PSOE niega una crisis con Podemos por desautorizar Olona a su director general

Fuentes oficiales del PSOE niegan una crisis con sus socios de Podemos por haber desautorizado el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, nombrado por los socialistas, a su director general de Medio Natural, Diego Bayona, de Unidas Podemos. A juicio de la parte mayoritaria del Ejecutivo, el hecho de que Olona revocara las instrucciones de su alto cargo sobre las condiciones de trabajo de las cuadrillas antiincendios se reduce a una cuestión de "interpretación jurídica" e insistieron en rechazar que se haya abierto «una brecha» en el seno del cuatripartito.

En las filas moradas no ocultaban este jueves su profundo enfado por la decisión unilateral de Olona, al considerar que contraviene el acuerdo de dejar en sus manos la gestión del área medioambiental. A su juicio, la desautorización supone "un antes y un después", pero han optado por rebajar el tono e insistir en que la mejora de las condiciones laborales de las cuadrillas forestales forma parte del pacto de gobierno, concretamente el punto 99. "No vamos a renunciar. El PSOE debe cumplir. Lo pactado obliga", ha subrayado el portavoz en las Cortes, Nacho Escartín.

Como ha informado HERALDO este miércoles, Bayona emitió el pasado 16 de julio una instrucción dirigida a la empresa pública Sarga, de la que dependen los trabajadores, dándole instrucciones para que fueran los jefes de las cuadrillas quienes determinaran los descansos y decidieran cuándo parar las tareas de prevención en el campo por alertas de temperaturas u otras razones, además de plantear ejercicios al principio y al final de la jornada, prolongar los descansos y establecer dos días de formación. Olona la revocó a los quince días con una orden al considerar que había excedido sus atribuciones, interferido en la cadena de mando y comprometido la "estabilidad financiera" de Sarga.

Escartín ha acusado al consejero de "resistirse" a cada avance y mejora lograda "con el sello de Podemos" para las cuadrillas. "Si acabar con la precariedad exige también cambiar leyes, allí nos encontrarán. No nos vamos a escudar en supuestos problemas técnicos para seguir mirando hacia otro lado", ha dicho.

El propio director general de Medio Natural, que ya fue desautorizado hace unos meses por el presidente Lambán por votar a favor de la protección del lobo, ha asegurado que no piensa dimitir porque cuenta con el "respaldo Podemos Aragón y también del estatal", como confirmó el portavoz parlamentario.

Diego Bayona ha mostrado su perplejidad porque las instrucciones solo marcaban condiciones de trabajo como previamente hizo con las brigadas helitransportadas sin que se pusiera ningún reparo jurídico ni político. "No voy a dimitir porque sigo muy ilusionado por cumplir lo que se acordó en el pacto. Trabajo en la línea de mejorar la situación laboral de las cuadrilla como defienden la ministra Teresa Ribera y la vicepresidenta Yolanda Díaz. Las carencias son muy palpables, pero no me sorprende la actitud del consejero porque rechaza cualquier mejora que propongamos", ha recalcado.

En la polémica ha terciado el portavoz de Agricultura de Cs, Ramiro Domínguez, quien ha exigido al PSOE la destitución inmediata del director general, al que ha acusado de conceder "a dedo" una subvención de 14.991 euros a una empresa "de corte independentista" para realizar un informe sobre el modelo de operativo antiincendios. "Conllevaría un incremento del gasto de entre seis y ocho millones más", ha apuntado.

Mientras, la sección sindical de CGT se ha sumado a OSTA y reclama a su vez el cese del consejero por dar una "vuelta de tuerca más" a la precariedad laboral. "Sarga tiene una de las tasas más altas en siniestralidad laboral de Aragón, lo que atenta directamente contra la salud física y mental del colectivo", ha denunciado.