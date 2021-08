Los trabajadores del Transalud instan a la DGA a intervenir ante el rifirrafe de las dos empresas gestoras

El comité de trabajadores del servicio de transporte sanitario no urgente de Aragón denuncian la “pésima gestión” y la “mala relación” de las dos empresas que desde hace un año están al cargo a través de una UTE (Ambulancias Egara y Ambulancias Maíz) y que ha tenido como consecuencia la tardanza en el pago de la última nómina y “múltiples incumplimientos contractuales y laborales, además del desgobierno y la falta de diálogo”. Y por ello, instan al Gobierno de Aragón a intervenir.

Los afectados critican el rifirrafe que han mantenido ambas empresas en sendas cartas dirigidas a los trabajadores en las que se responsabilizan mutuamente de los retrasos. En una de ellas, el presidente de Ambulancias Egara, excusaba la demora en los pagos asegurando que la otra empresa, Ambulancias Maíz, obstaculizaba el paso en la firma de las nóminas para poder realizar la transferencia ya que al ser una UTE, esta es mancomunada. “Por razones totalmente injustificadas, el gerente de Ambulancias Maíz se ha negado reiteradamente a firmar la remesa bancaria de las nóminas desde el 28 de julio, sin tener en cuenta que con su actitud totalmente irresponsable está jugando con el salario de 323 familias”, justificaba el comunicado.

Ese mismo día, la otra empresa adjudicadora, Ambulancias Maíz, respondió con otra carta dirigida a los trabajadores. En ella denunciaba que desde Ambulancias Egara “no se atienden nuestras peticiones, no se nos abonan los alquileres de los vehículos cedidos a la UTE, ni los gastos de combustible, ni se nos informa de los despidos disciplinarios que se están llevando a cabo de manera injustificada, ni de las investigaciones que se ponen en marcha mediante agencias de detectives privados”. Además, aseguraba que había firmado ya las nóminas del personal de Huesca y de Teruel pero no del de Zaragoza por la contratación del nuevo director territorial “que se ha hecho sin contar con la aprobación del comité de gerencia”.

El Comité de Transalud Aragón denuncia que las actitudes de estas dos empresas “está afectando a los trabajadores y a los pacientes, debido a la falta de personal de medios y de interés en la resolución de los problemas”. No obstante, consideran que “el Salud tiene una gran parte de responsabilidad por no hacer caso de las denuncias respecto a la mala gestión, el desgobierno y una lamentable prestación del servicio”, ya que los trabajadores no han recibido respuestas a sus quejas. Por último, manifiestan su disposición para obtener “un transporte sanitario público y de calidad”.