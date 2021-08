La tercera edición del Festival Castillo de Sádaba comienza hoy con Vivero Memento

La tercera edición del Festival del Castillo de Sádaba comenzará este jueves con la actuación del grupo Vivero Memento. El evento cultural se desarrollará durante los próximos cuatro días en el parquin exterior de la fortaleza medieval de la localidad, donde se instalarán el escenario y las sillas, para cumplir con las distancias y aforo de seguridad.

El grupo Vivero Memento acercará su 'Puerta de la memoria' a Sádaba. La formación compuesta por María José Hernández, Luis Delgado y Joaquín Pardinilla, es experta en música tradicional y medieval, así como sefardí, que protagonizará el concierto junto a toques de música electrónica y sistemas de producción actuales.

Para acceder a todas las citas musicales de este festival será imprescindible recoger los tiques, hasta dos por persona y gratuitos, previamente en la piscina de Sádaba, Alera o en el propio Consistorio sadabense.

Mañana, viernes, será el turno de Despierta Mc Fly y su último disco 'El campeón'. Este músico turolense de currículo rockero apuesta por sones con fuerte presencia de los Stones, Faces, Black Crowes, a los que se suman otro mitos del género como Burning, 091 y Los Enemigos.

The Poncho's llegarán al municipio zaragozano el sábado, día 7 de agosto, con su trabajo 'Más Ponchos que nunca', un espectáculo para todos los públicos en el que el grupo combinará la música de los años 50 y 60 -Swing, Twist, Boogie y Rock and Roll-, con un toque de humor que no dejará indiferente a nadie.

Este grupo está formado por seis jóvenes músicos, Fernando Moliner, Jaime Serrano, kike Baile, Carlos González, Eduardo Pérez y Alex Gracia, formados en batería, bajo, piano y teclados, trompeta, trombón, trompa y voz.

Y, para terminar esta propuesta, el 8 de agosto, a las 20.30, actuará la CIA Javier Arnas, que llevará hasta el centro cultural de Sádaba su 'Informe para una academia', una obra para mayores de 14 años en la que se plasma la lucha interna de cada hombre, a través de un texto que firma Frank Kafka.

Revulsivo turístico

El Festival del Castillo de Sádaba está enmarcado en la programación de los Festivales de los Castillos de Aragón. Gracias a ella, algunas de las fortalezas más emblemáticas de la región se llenan de arte y música.

Esta iniciativa trata de "apostar por un turismo de verano vinculado a las artes escénicas, con complementos en artes plásticas y visuales, poniendo en valor cada uno de los castillos sede de los festivales", ha explicado el presidente de la Comarca de las Cinco Villas y alcalde de Sádaba, Santos Navarro. El edil ha agregado que, además, está suponiendo una importante herramienta contra la despoblación en las zonas rurales de Aragón.

El Festival del Castillo de Sádaba "permite acercar la cultura a los vecinos y visitantes en un entorno privilegiado que, con este tipo de acciones, también se da a conocer como reclamo turístico", ha reconocido Navarro.

Este tipo de actividades ayudan a un sector que ha sido "duramente" castigado durante la pandemia, ha puntualizado Navarro. Asimismo, ha recordado que la cultura, a través de internet, ha llenado las casas cuando no se podía salir, por lo que "ahora toca apoyarles", ha concluido el alcalde.