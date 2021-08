Cs pide a Olona la destitución inmediata de su director general de Medio Natural

El diputado de Cs en las Cortes de Aragón, Ramiro Domínguez, ha instado al consejero de Agricultura, Joaquín Olona, la destitución inmediata del director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, tras la publicación de una nueva orden con la que desautoriza las decisiones adoptadas en el marco de empresa pública Sarga.

"El PSOE tiene que tomar medidas y destituir al director general, ¡ya vale de desautorizar!" ha exigido Domínguez en una rueda de prensa para expresar las consecuencias que puede tener en el departamento seguir manteniendo a dicho cargo, que depende del grupo de Podemos, formación que forma parte del Ejecutivo autonómico.

Bayona había acordado que en los meses con altas temperaturas y alto riesgo de incendios, el Operativo Forestal de Incendios de Sarga se dedicaría a la formación, puesta a punto de equipos, mantenimiento de la forma física y disminución del componente físico de las tareas preventivas con el fin de favorecer el estado óptimo del personal en el caso de tener que actuar contra un incendio, decisión que ha derogado el consejero.

Ramiro Domínguez reconoce que el modelo de Sarga es "mejorable" pero sin necesidad de acometer cambios importantes. "Se puede ayudar a la empresa Sarga, poco a poco y desde dentro pero hipotecando al departamento, no" ha advertido el diputado de la formación naranja, quien alerta de que los cambios adoptados por el director general implican un gasto de entre "6 y 8 millones" de euros más y dejarían al departamento "en la UCI".

"Uno va por un lado y otro, por otro"

Domínguez rechaza los cambios "de la manera que quiere Podemos", partido que, ha recordado el diputado de Cs, adjudicó un informe por más de 14.000 euros a una empresa "independentista" cuando el Gobierno de Aragón, ha precisado, cuenta con más de 3.000 funcionarios capacitados para haber ejecutado ese estudio.

El diputado ha insistido en la necesidad de destituir a este director general, al que el consejero ya desautorizó con el Parque del Maestrazgo o el lobo y pone en evidencia que en la consejería "uno va por un lado y otro, por otro".

Por otro lado, Ramiro Domínguez también ha pedido al consejero que en la actual negociación de la PAC transmita al ministro "exactamente lo que quiere Aragón" y el pacto que existe en la Comunidad y que, en caso de que no haga caso, "vote en contra".

"No podemos seguir con una PAC así, me niego a seguir favoreciendo a quien no es agricultor y a que Aragón sea corresponsable de una PAC trágica" para esta Comunidad.

Domínguez defiende la desaparición de los derechos históricos ya que no comparte que, por ejemplo, en esta Comunidad se estén pagando 2,4 millones de ovejas cuando solo hay 1,2 millones o que de los 40.200 perceptores de las ayudas más de 30.000 no sean agricultores profesionales.