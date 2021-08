Los ayuntamientos de la mitad de los municipios con bares se suman al plan de rescate

Los ayuntamientos de la mitad de los municipios aragoneses con bares y restaurantes ya han comunicado al Gobierno autonómico que se sumarán al plan de rescate a la hostelería y al turismo, presupuestado en 50 millones de euros. Hasta el pasado viernes se habían adherido 267 municipios y aún hay de plazo hasta el próximo día 6 para lo que puedan hacer los restantes tras haberse ampliado una semana.

Los que no lo harán son los 200 pueblos que directamente no cuentan con establecimientos de hostelería por su pequeño tamaño y escasa población o porque, en su caso, no hay empresarios que hayan presentado la debida solicitud para recibir compensaciones, según han informado fuentes oficiales de la Consejería de Presidencia.

En estos casos, se está ya tramitando la transferencia de los dos primeros plazos (abril y julio) del Fondo de Cooperación Municipal de la DGA que se les ha retenido para hacer efectiva la cofinanciación del citado plan de rescate para aquellos que se adhieran. "Esperamos que esta transferencia se haga efectiva a mitad de agosto como plazo máximo", han indicado.

De la misma forma, se prevé acelerar dicha transferencia a los ayuntamientos que, una vez adheridos al plan de rescate, les corresponda aportar una cuantía inferior al 50% de lo que reciben a través del Fondo de Cooperación Municipal.

El programa de ayudas a los hosteleros establece que el Ejecutivo aragonés asumirá la financiación del 60% (30 millones), mientras las diputaciones provinciales cubrirán otro 20% (15 millones) y los municipios, el 20% porcentaje (otros 15 millones). El reparto entre las instituciones provinciales es desigual, dado que la de Zaragoza financiará seis millones, dos la de Huesca y otros tantos la de Teruel.

Las citadas fuentes oficiales de Presidencia han asegurado que han percibido "un gran interés de las corporaciones", por lo que están convencidos de que una gran mayoría acabará adhiriéndose a lo largo de la próxima semana.

Solo la incorporación de las tres capitales garantiza que vaya a cubrirse más de la mitad de los 10 millones de euros que deben aportar el conjunto de los ayuntamientos.

La pretensión es crear una comisión de seguimiento integrada por cuatro representantes del Gobierno de Aragón, dos de cada una de las diputaciones y dos de la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias. Este órgano será competente para resolver posibles discrepancias que pudieran suscitarse con ocasión de la ejecución del convenio.

El plan de rescate se empezará a aplicar a la vuelta del verano, lo que supondrá un alivio para los beneficiarios de unas ayudas que han llegado a solicitar 5.681 negocios afectados. La cuantía se calculará en función de la caída de facturación de los establecimientos.