El regreso de las ferias y atracciones a Aragón: "Había ganas y mucha necesidad"

Incrédulos, con muchos nervios y sobre todo emocionados. Así confiesan sentirse algunas de las familias de feriantes de Aragón que durante este caluroso mes de julio han regresado a montar sus atracciones, que llevaban apagadas 16 meses. “La última vez que trabajamos en Zaragoza antes de la pandemia fue en la Cincomarzada, en el parque Tío Jorge. Quién nos iba a decir lo que nos venía encima”, confiesa Ángel Barata, presidente de la Asociación Provincial de Industriales Feriantes de Zaragoza y Teruel y miembro de la junta directiva de la asociación nacional.

Aunque tímidamente y todavía en periodo de adaptación al tratarse de la primera vez que se enfrentan a la era covid; tras más de un año sin actividad los feriantes de Zaragoza, Huesca y Teruel han vuelto a llenar de luz y color algunos rincones de la comunidad: “Empezamos en Teruel, con las fiestas del Ángel, y este mes de julio nos dieron permiso en Alagón -donde estuvieron hasta hace una semana- y aquí, en Vadorrey. La verdad es que había ganas y mucha necesidad”.

Desde el pasado viernes, 23 de julio, y hasta el 28 de agosto, los feriantes de Zaragoza tienen permiso para trabajar en la explanada situada al fondo del parque Oriente, en Vadorrey -donde se ubica el reloj de sol- hasta las 20 entre semana y hasta las 23 sábados y domingos. “Es complicado porque no podemos abrir hasta las 19 porque hace mucho calor. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente sobrevivir y demostrar que no somos foco ni fuente de nada”, reivindica Barata que, aún con todo, se muestra agradecido por el hecho de que les hayan dejado “salir a ganarnos el pan”.

“La pandemia ha supuesto la ruina para muchas familias. Date cuenta que durante todo este tiempo, y para volver aquí, hemos tenido que hacer un esfuerzo extra en materia de mantenimiento, seguridad y para cumplir las medidas que marca la crisis sanitaria”, destaca. De hecho, las entradas y salidas a cada atracción están perfectamente delimitadas con cordones de seguridad, hay botes de gel hidroalcohólico en cada una de ellas y, cada vez que se detiene una atracción, un miembro del equipo la desinfecta. Además, en árboles y farolas algunos letreros recuerdan la importancia de mantener la distancia de seguridad y usar mascarilla.

Sin opciones para salir adelante y ninguna alternativa, Barata, que forma parte de la cuarta generación de feriantes de su familia; afirma que son muchos los que se han endeudado “de por vida”. Entre las atracciones que regenta se encuentran el Jamaica, la Nube tuning y el Rugby. “Yo nací en la feria. Tengo 42 años y no sé hacer otra cosa en la vida. ¿Qué iba a hacer durante todo este tiempo? Sobrevivir, como todos”, reivindica.

Barata representa a un colectivo integrado por un total de 70 familias en Aragón. 70 familias que se han enfrentado a esta crisis sin ingresos -a excepción de las ayudas de autónomos que a duras penas servían para lo más básico-, “tirando de ahorros y, sobre todo, haciendo frente a las secuelas psicológicas”, confiesan. Así lo explica Joaquín Pastor, gerente de algunas atracciones míticas de las ferias como el famoso tiovivo, los toros mecánicos o la olla. “A esto nos dedicamos toda la familia. Si cae uno, caemos todos en fila”, lamenta.

Confinar a un ambulante

Además, en su caso se suma un segundo factor, y es que la pandemia les ha arrebatado algo todavía más importante: su manera de vivir la vida. “Somos ambulantes, vivimos de pueblo en pueblo, de fiesta en fiesta, día a día. De la noche a la mañana nos hemos visto un año y medio encerrados, ¿sabes lo que ha supuesto para nosotros este cambio? Ha sido horrible”, admite.

El regreso de las ferias y atracciones a Aragón

Al lado de sus tres atracciones se encuentran las dos que regenta la familia de su hermano, el dragón y las camas elásticas. “Necesitamos volver a hacer lo que sabemos, vender fichas y aportar luz, color y alegría”, reivindica. Y es que, acceder al recinto, supone trasladarse a un tiempo en el que no existían el gel ni las mascarillas. Los sonidos de las atracciones se entremezclan con las carcajadas de quienes no han dudado en perderse por este rincón de la ciudad en el que se respira algo de vida. “Dinero no vamos a ganar, pero siento que estoy sacando una presión que tenía aquí adentro, escondida”, reconoce emocionado.

Este feriante de 58 años estaba acostumbrado a visitar más de 25 localidades al año, viviendo entre 5 y 9 días de media en cada una. “En cualquier pueblo de España se espera nuestra llegada. Incluso los niños nos miraban mientras montábamos las atracciones con tanta alegría… queremos volver a trabajar, a ser eso, alegría”, concluye.

Al fondo del recinto se encuentra la atracción de una de las familias de feriantes más antiguas de Zaragoza, los Autos de choque Ricardín, fundada en 1931. A sus 47 años, junto a sus dos hermanos, Lola Sebastián encabeza la tercera generación de esta familia. “Para llegar hasta aquí hemos agotado todos los ahorros que teníamos. Toda la vida trabajando para empezar de cero de nuevo, es muy frustrante”, reconoce.

Incluso su padre, ya jubilado, los acompaña a la feria cada día, todavía incrédulo con todo lo que ha ocurrido en el último año y medio. “En nuestro caso los problemas de salud se han sumado al hecho de no poder ganarnos la vida. Necesitábamos trabajar, volver a estar en la calle. Y necesitamos que la gente venga y nos apoye porque sin ellos no tenemos salida”, afirma. Y es que el reto ahora es que la gente recupere la confianza y apoye esta iniciativa.

Entre otras medidas, el próximo día 4 de agosto, de 17 a 20, celebrarán el día del Niño, y el precio de todas las atracciones será de 1.50 euros.