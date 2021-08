Aragón supera las 100.000 pruebas en julio y mantiene a 16.000 personas en cuarentena

La sexta oleada de la pandemia de coronavirus llegó a Aragón con un aumento "explosivo" de casos y una alta incidencia entre los jóvenes, un escenario en el que el rastreo asumió de nuevo un papel fundamental para tratar de frenar la propagación de los contagios. Tanto es así que en julio se han alcanzado ya cifras récord en cuanto al número de pruebas diagnósticas realizadas, más de 100.000 entre PCR y test de antígenos, y en estos momentos hay en torno a 16.800 aragoneses en cuarentena por ser positivo confirmado o contacto estrecho.

Esta cifra de pruebas "es la más alta de toda la pandemia". Un volumen tan alto, con una media de 4.000 cada jornada, "no se ha registrado ni en los peores momentos de la tercera ola, en noviembre", reconoce Javier Marzo, responsable de Atención Primaria y Hospitales del Salud. "Hasta ahora –afirma– eran pocos los días que pasábamos de mil contagios", pero la alta incidencia en la población joven, especialmente en edades inferiores a los 40 años, ha supuesto una "gran transmisibilidad por el tipo de contacto social y la variante predominante, la delta, que supone ya más del 80% de los casos confirmados en Aragón". Aumenta el número de contactos que reporta cada positivo: "Supone una labor de rastreo ingente y hay que confiar en que los pacientes aporten una información veraz, que no siempre ocurre".

El servicio de Vigilancia Epidemiológica lleva a cabo un trabajo exhaustivo para localizar la huella de la covid. Para Marzo, cuando se detecta y diagnostica un caso "hay que tirar de ese hilo para ver cuáles son sus contactos con el fin de cortar la cadena de transmisión de ese virus". Una labor que recae, fundamentalmente, en Atención Primaria. En estos momentos, hay 130 enfermeros exclusivamente dedicados al rastreo, más el personal propio de cada centro de salud que se ocupa de esta tarea, como médicos, enfermeros de plantilla, pediatras, odontólogos… Hace un año, al agotar las bolsas de empleo, se sumaron al seguimiento los trabajadores sociales. El verano pasado, el Salud llegó a contar con 75: "Y al comienzo de esta sexta ola todavía teníamos 24. Desde el 2 julio, hemos contratado a otros 35. Ahora hay 59". Cristina Sola, presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, subraya la aportación de este colectivo al rastreo: "Tenemos una amplia comprensión de las estructuras y procesos sociales y del comportamiento humano y somos conocedores de la coordinación sociosanitaria. El trabajo social aporta a los rastreos la visión humana y social y podemos detectar situaciones de riesgo". Un tercer perfil es el de rastreadores militares, que se han reincorporado con 20 efectivos en la operación Baluarte II. Se encargan de notificar los resultados negativos de las PCR desde el Hospital General de la Defensa.

Tras la pista del virus

La enfermera Silvia Navarro coordina el ‘call center’ de rastreo del Sector Zaragoza III desde el Hospital Clínico, donde realizan esta tarea 10 trabajadores sociales. Desde allí, relata, se llama a los positivos confirmados y se les realiza una encuesta epidemiológica para saber "cómo se han podido contagiar, cuándo empezaron los síntomas y qué contactos ha tenido". Estos datos se incorporan a la historia clínica y, desde el centro de salud de cada paciente, se ponen en contacto para realizar la prueba diagnóstica: "También ayudamos con los contactos en los centros que tienen mucho volumen, como María de Huerva, Universitas, Delicias Sur...".

"Ahora se detectan muchos contagios entre jóvenes, lo que supone una mayor dificultad para el rastreo porque mantienen contactos sociales con mucha gente de distintos grupos", asegura. Además, "este último virus ha sido muy explosivo y han aumentado los contagios muy rápidamente. De un día para otro se nos doblaban los casos y las llamadas. De momento no apreciamos un descenso". Para la trabajadora social Paloma del Pino, rastreadora en Fraga, el verano pasado la incidencia se concentró en los temporeros y ahora el perfil del infectado ha cambiado. Realiza entre 30 y 40 llamadas cada día, aunque hace dos semanas llegó a las 80. El listado inicial de cada jornada va aumentando conforme avanzan las horas: "Van saliendo los resultados y, si son positivos, hay que hacer el estudio de contactos y localizarlos".

"La Atención Primaria está exhausta y con una gran sobrecarga"

El aumento de la curva de contagios ha llevado al límite a los centros de salud en pleno verano. A las vacaciones del personal se suma la asistencia habitual, el seguimiento y rastreo de contactos, las pruebas diagnósticas y una campaña de vacunación contra el coronavirus que avanza con el objetivo de alcanzar la inmunidad de grupo. "La Atención Primaria está exhausta y con una sobrecarga importante", resume Concha Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Se mantienen los circuitos para minimizar los contagios y se recuperan las consultas presenciales, en un escenario de alta presión asistencial. A diario se confirma un alto número de contagios y la mitad son asintomáticos, lo que se traduce en "pacientes que no requieren ingreso pero sí un seguimiento".

Con las bolsas de trabajo de médicos y enfermeros a cero, los sanitarios deben asumir las consultas de sus compañeros. "Tenemos personal cualificado haciendo labores que podrían desempeñar otros profesionales", resume Ferrer, que pone como ejemplo la campaña de vacunación, "que podría recaer en estudiantes de último año de Medicina o de Enfermería", porque "no tiene gran complejidad en cuanto a su administración". Respecto al rastreo, "ahora es una labor muy complicada". "Hay una capacidad de difusión muy alta y, además, es una cepa fácilmente transmisible y se mueve en el ámbito de población que no está vacunada o no tiene la pauta completa". Para Javier Marzo, responsable de Atención Primaria y Hospitales del Salud, la elevada carga de trabajo "se suple con la profesionalidad del personal, que está siendo ejemplar", para prestar la atención ordinaria, la carga por la covid y la campaña de vacunación, con más de 1,6 millones de dosis administradas.

Tres perfiles de rastreadores

1 Silvia Navarro, enfermera "Un paciente no genera una sola llamada, sino que hay que hablar con él varias veces hasta conseguir la información. En esta última ola hemos visto una subida de contactos importante. Antes era de cuatro o cinco y ahora 10 es bastante normal. Los casos han aumentado de forma explosiva. La gente tiene que colaborar, no podemos obligarles a contarnos la verdad. Es su decisión. Trabajamos en coordinación con Salud Pública".

2 Paloma del Pino, trabajadora social "El rastreo ha sido una pieza clave durante toda la pandemia. En algún momento no dábamos abasto y ahora seguimos al pie del cañón. En esta ola hay muchos jóvenes. Entiendo que a estas alturas de la pandemia la gente esté cansada, pero nosotros tenemos que actuar según el protocolo. Es duro encontrarte con personas que sabes que no están diciendo la verdad, pero no hay que olvidarse que los contagios siguen ahí".