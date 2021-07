La emotiva carta a los sanitarios del Servet de Zaragoza: "Gracias por salvarme la vida"

Con los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp y las llamadas, el envío de cartas ha descendido. Ahora, los sobres de facturas o de publicidad son casi los únicos que se abren. Parece que solo los motivos importantes son sujeto de una carta manuscrita, como la que recibió esta semana el personal del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que compartieron en las redes sociales.

En el remite estaban las gracias de un paciente que había recibido la atención de estos sanitarios. "Hemos recibido algún agradecimiento, pero suelen ser puntuales", señala Adrián Muñoz, enfermero de la Unidad de Neumología del centro hospitalario. "La verdad es que da bastante satisfacción y más ahora que parece que la sociedad está dividida con los sanitarios. Que nos lleguen a transmitir este agradecimiento emociona", confiesa este joven de 24 años que ha trabajado toda la pandemia.

Más información Emotivo homenaje de un instituto de Calatayud al personal de enfermería

"Agradecimiento por vuestra labor, sincera, silenciosa, impagable"

"Agradecimiento" y "respeto" son las dos palabras que articulan todo el texto que les dejó el paciente al recibir el alta. "Agradecimiento por vuestra labor, sincera, silenciosa, impagable", decía la carta. A raíz de la pandemia gestos como los de este ciudadano han cobrado "más intensidad", reconoce el enfermero. En la retina todavía guarda el "desconcierto, tensión y miedo" de los primeros meses. Además, del duro trabajo afrontado: "Ha habido situaciones muy complicadas, como matrimonios que compartían cama y se ha muerto uno de los dos, o nos contaban que tenían familiares en otras plantas". En el área donde trabaja Muñoz, acogen a pacientes que han salido de la uci y les llevan a planta o directamente les dan el alta.

"Lo que hay que hacer es cuidaros a vosotros, porque si no, los enfermos vais a ser vosotros (estrés, fatiga, cansancio) - se leía también en la carta-. Hay que darle la vuelta a esto y sacar dinero de donde sea para cuidar a quien nos cuida, más gente, más puestos de trabajo, más reparto de trabajos, horarios, descansos, más lógica". "Está bien que la sociedad también reivindique que se necesitan más recursos", aplaude Adrián.

“Es importante recibir estos apoyos”, confiesa el sanitario, que admite que recibir este tipo de apoyos es como una “halo de esperanza”. “A pesar de que sea un trabajo muy técnico, por regla general conectamos con los pacientes. Es un trabajo muy de persona a persona”, agrega el joven enfermero.

Lea la carta a continuación:

Agradecimiento es lo que sale de mí. Hoy me dan el alta y vuelvo a mi casa. Agradecimiento por vuestra labor, sincera, silenciosa, impagable. Yo soy una de esas personas que he salido con mi mujer a las 8 de la tarde cuando aún os aplaudían, pero he de ser sincero, yo no os aplaudí ni un solo día, me negaba, me parecía cínico, acompañaba a mi mujer, me fumaba un cigarrito y esperaba a que ese ritual manoseado acabase y todos para adentro. Escuchaba frases que no venían a cuento, o el himno de España, cuando se mezclan banderas e himnos algo va mal en estos tiempos que estamos.

Respeto hacia todos y todas por lo que hacéis, “parece que hasta ahora no lo estabais haciendo bien”, pero como ahora es lo que vende, lo que hay que hacer es cuidaros a vosotros, porque si no, los enfermos vais a ser vosotros (estrés, fatiga, cansancio) hay que darle la vuelta a esto y sacar dinero de donde sea para cuidar a quien nos cuida, más gente, más puestos de trabajo, más reparto de trabajos, horarios, descansos, más lógica, la lógica tiene que mover nuestras vidas, así que respeto y agradecimiento hacia el primero y el último de todos vosotros, nuestros héroes.

Gracias por salvarme la vida. Salud y suerte para todos.