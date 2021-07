La plataforma aragonesa 'Encantado de comerte', reconocida por Naciones Unidas

Ese melocotón jugoso aunque ya no luzca muy lozano y esas sabrosas magdalenas que ya no parecen tan tiernas. Podría decirse que son los salvadores de la comida a punto de ponerse pocha y, aunque esta imagen parezca un tanto irrisoria, en realidad, llevan a cabo una meritoria labor que, incluso, acaba de ser reconocida por Naciones Unidas. La plataforma digital ‘Encantado de Comerte’, creada por jóvenes emprendedores aragoneses, ha sido distinguidos entre las mejores 50 propuestas (de más de 2.000 de 135 países) en la pre-cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU, que trata de avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible fijados por los altos mandatarios internacionales.

Pero, ¿en qué consiste 'Encantado de Comerte'? “Es una plataforma de mercado digital en la que cualquier usuario puede adquirir, a precios reducidos, los alimentos que las tiendas de alimentación locales no han logrado vender antes de que acabe su vida útil”, explica el zaragozano Enrique de Miguel. Se trata pues de una herramienta para luchar contra el desperdicio de alimentos, que es uno de los grandes males de la sociedad de consumo: en España se tiran casi 8 millones de toneladas de comida cada año. Fue a finales de 2018 cuando tres jóvenes emprendedores (los aragoneses Enrique de Miguel y Adrián Espinosa y el madrileño Gabriel Ramas) acariciaron una idea, que pusieron en marcha en forma de 'start up' a principios de 2019. La iniciativa no ha dejado de crecer y de darles alegrías y, ahora, a los tres cofundadores se les han sumado otras cinco personas más en un equipo repartido entre Zaragoza y Madrid.

"Este reconocimiento posiciona a Aragón en

la lucha contra el desperdicio de alimentos"

'Encantado de Comerte' ha sido reconocida como una de las 50 mejores ‘pyme’ del mundo para mejorar los sistemas alimentarios. "Este premio es una alegría inmensa, pues reconoce soluciones innovadoras que ayuden a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, lo que siempre ha sido nuestra línea de trabajo”, comentan los responsables de la plataforma, que dicen que el galardón "posiciona a Aragón en la lucha contra el desperdicio de alimentos". "Lo mejor es que ayuda a confirmar nuestro modelo, porque cuando haces algo tan disruptivo (una herramienta digital que ayude a familias vulnerables) necesitas confirmar que vas por el buen camino", afirma De Miguel. Su obsesión por “garantizar el acceso a alimentos nutritivos para todos” les hizo también valedores hace unos meses del Premio al Emprendimiento Social que concede el Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

En todo el tiempo que llevan trabajando, calculan que habrán 'rescatado' unas cien toneladas de alimentos. "Donde más se tira es en panaderías, frutería y verdulerías, pero lo que más duele es cuando se va a la basura la carne o el pescado porque su producción requiere un consumo energético y de agua muy alto para producir un kilo de alimento", explican. Con esta fórmula, "el establecimiento saca beneficio de lo que antes eran pérdidas", comentan los fundadores de la plataforma, en una filosofía que ya ha conquistado a casi un centenar de comercios zaragozanos (300 si se cuentan también los de Madrid).

El reconocimiento internacional corresponde al concurso ‘Mejor PYME: una buena alimentación para todos’, cuyos ganadores acaban de darse a conocer antes de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios que celebrará la ONU en septiembre. “En esta cita se busca crear conciencia de lo que debe trabajarse para transformar la forma en la que la actividad humana produce, consume y concibe los alimentos”, cuenta los creadores, que tienen su punto fuerte en una aplicación de móvil que cuenta ya con más de 70.000 descargas, esto es, clientes.

Las condiciones para participar en la iniciativa es que el comercio sea local, que los lotes se rebajen a un mínimo del 50%, y que -claro- se recojan en el establecimiento ese mismo día. Insisten los creadores de la plataforma en distinguir entre “excedentes alimentario y desperdicio alimentario". "El excedente es un producto que sobra cada día en un comercio o restaurante por los motivos que sea. Es perfectamente reaprovechable. Se convierte en desperdicio, cuando ese excedente se tira a la basura. Nosotros no evitamos excedentes: somos el paso justamente anterior al cubo de la basura”.

Otra ventaja de la idea, a la que han sacado rédito en los últimos meses, es la derivada solidaria, pues existen muchos usuarios que compran estos lotes para luego cederlos a familias con pocos recursos. “Encantado de Comerte hace posible que las familias desfavorecidas tengan acceso a una oferta variada de comercios locales y sin estar sometidas a un factor estigmatizante, a través de un sistema basado en cupones digitales”, explican. De hecho, el que se haga de forma ágil y sin requerir logística ha propiciado que incluso el Ayuntamiento de Zaragoza prestara atención a la plataforma y pusiera en práctica una idea pionera en el barrio de Las Delicias. Encantado de Comerte ha firmado un convenio con la entidad social YMCA, a través del cual familias del más populoso barrio de Zaragoza pueden tener acceso a alimentación fresca de carnicerías y pescaderías. “Esta acción la han dado en llamar ‘Comer para crecer’, y ha sido lanzada para tener cubiertas las necesidades familiares de proteína animal, con la ayuda del Ayuntamiento y la Fundación La Caixa”, explican.