Un 1% de las personas con cita para inmunizarse la anulan por ser positivo o contacto estrecho

Un 1% de las personas que tienen cita para vacunarse acaban anulándola porque dan positivo en coronavirus o han sido contacto estrecho de alguien contagiado y están esperando el resultado de una prueba o cumpliendo el preceptivo aislamiento.

Esta es la estimación que hace la presidenta del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Teresa Tolosana, sobre las cancelaciones en las agendas de la campaña de inmunización que se vienen produciendo en las tres últimas semanas. Además, aseguró que los casos de usuarios que no acuden por encontrarse de vacaciones sin haber cambiado previamente la fecha son «muy puntuales».

Ante estas anulaciones, que muchas veces son de última hora, tienen un sistema de trabajo establecido para que no se pierda ninguna dosis. «Antes de empezar a vacunar revisamos y actualizamos la agenda por si hay alguna baja. Lo habitual ya es dejar un vial sin abrir por si hay gente que falla y si al final se necesita se usa y si no, se queda en la nevera», explicó. Cuando alguien no acude «se le intenta localizar para avisarle porque siempre hay algún despiste, aunque en estos momentos son los menos». Si al final sobra alguna inyección, los centros de salud siguen contando con una lista de gente que está pendiente de vacunación y de la que echan mano cuando se necesita. Y casi siempre hay personas que pueden acercarse al ambulatorio en poco tiempo.