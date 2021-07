Ni lo suficientemente libanés ni armenio ni europeo ni latino para optar a un Grammy: la queja viral de Ara Malikian

El violinista libanés residente en España Ara Malikian triunfa este viernes no solo en los escenarios sino también en las redes sociales donde se ha hecho viral un tuit en el que el músico se queja de que sus orígenes y posterior vida de expatriado le dejan en ocasiones en "tierra de nadie". En esta ocasión, la situación le ha llevado, según sostiene, a quedarse fuera de la pugna por un Grammy Latino.

Malikian, casado con la zaragozana Natalia Moreno, ha escrito lo siguiente: "En el Líbano no me consideraban suficientemente libanés porque era de origen armenio, los armenios no me consideraban suficientemente armenio porque había nacidos en el Líbano, cuando me establecí en Europa no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa. Me costó estar en paz conmigo por lo que soy y aceptar ser el eterno "extranjero". Hace 20 años que vivo en España y tengo la nacionalidad española. Y me acaban de descalificar un disco en los Grammy Latinos por no ser suficientemente latino. Y eso que ya estuve en los nominados a uno de estos premios hace cuatro años y toqué en la gala de inauguración de hace tres. ¿Alguien entiende algo?".

La próxima cita de Malikian con Aragón, después de la suspesión de su concierto de Bernasque, previsto para este sábado, será los días 11 y 12 de septiembre en Jaca dentro de su gira 'Petit Garage'.