El PSOE recurre la maniobra del secretario de la comarca de Cariñena para bloquear la moción de censura

El PSOE ha llevado finalmente a los tribunales la maniobra del secretario de la comarca Campo de Cariñena, Néstor Pétriz, para bloquear la moción de censura avalada por todos los partidos contra el presidente y alcalde de Tosos, José Luis Ansón. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Zaragoza acaba de admitir el recurso presentado hace una semana por seis consejeros socialistas contra su excompañero, expulsado del partido en marzo por incumplir los estatutos.

Los seis representantes socialistas, junto a otros cinco del PP, CHA, Cs y PAR, registraron el pasado día 19 la moción de censura ante "el deterioro de la situación política, el desgobierno comarcal y la falta de un proyecto viable y de futuro". Sus firmas suman mayoría absoluta, 11 de los 19 consejeros, pero el secretario impidió esa misma tarde la convocatoria del pleno con una diligencia en la que argumentó que la petición no contaba con una mayoría reforzada.

Igualmente, Néstor Pétriz comunicó a todos los consejeros la admisión del recurso de reposición del presidente contra la inclusión en el pleno de principios de mes de un punto por el que se dio cuenta de su expulsión del grupo socialista, clave para tramitar la moción.

La indignación de los consejeros socialistas les llevó a acudir a los tribunales, dado que entienden que la actuación del secretario "no se ajusta a derecho" porque es "perfectamente conocedor" de que Ansón está expulsado del PSOE al haber registrado la documentación que lo acredita hace dos meses. Y esta decisión, junto al hecho de que ya no forme parte del grupo socialista, permitiría sacar adelante la moción al no requerir la mayoría reforzada que alega el secretario amparándose en la ley electoral.

El recurso, tramitado por el abogado Luis Nivela, incide en que Néstor Pétriz "ignora deliberadamente" esta realidad con fines que desconocen los recurrentes. "No es necesario dicha mayoría cualificada por la sencilla razón de que cuando se registra la moción de censura el 19 de julio el presidente de la comarca ya no pertenece al PSOE y por ende a ningún grupo político comarcal", subraya el escrito.

Los once consejeros que firman la moción de censura proponen como candidato al socialista Lucio Cucalón, que ya ejerció ocho años como presidente de la comarca y que arremetió contra el secretario. "Si se soluciona pronto, lo dejaremos estar, pero de lo contrario iremos a por el secretario y presentaremos una querella criminal porque no se atiene a derecho", ha dicho.

Cucalón le acusa de "manejar" al presidente comarcal, ya que Ansón "ni habla ni contesta en el pleno", le da la palabra y dirige de facto los debates, "ni más ni menos". "Pétriz se está jugando la inhabilitación como secretario con su actuación", advierte.

En bañador al pleno comarcal

El exalcalde de Aguarón pone como ejemplo de la situación el hecho de que el secretario se presentara en el último pleno en bañador. «No hace falta venir con pajarita, pero hay que acudir en condiciones, al menos, con unos pantalones», censuró.

Más información El presidente del Campo de Cariñena es reprobado por el consejo comarcal y se queda en minoría

Mientras se dilucida el futuro del presidente, Ansón sigue adelante con su cruzada contra políticos y concejales. Tras presentar una retahíla de denuncias, acaba de despedir a un tercer trabajador sin justificar los motivos, como lamentó Cucalón. "No se puede actuar así porque los tres han demostrado su valía durante años. En política, no todo vale y eso lo deberían saber los cuatro consejeros del PP y los tres del PSOE que van a su rueda", concluye.