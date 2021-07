El Grupo Social ONCE firmó 87 contratos indefinidos en Aragón durante 2020

El Grupo Social ONCE firmó en Aragón 87 contratos indefinidos durante el pasado 2020 de los 3.433 que se firmaron en toda España, ya que según ha apuntado la delegada territorial de ONCE, Raquel Pérez Valcárcel para la ONCE el "empleo de calidad" es uno de sus objetivos.

La delegada territorial de la ONCE en Aragón, Raquel Pérez Valcárcel, ha presentado este jueves en rueda de prensa los datos obtenidos del Informe de Valor Compartido durante el año 2020 de la actividad social y económica que han desarrollado tanto a nivel estatal como en la comunidad de Aragón.

ONCE cerró el año pasado con una cifra de trabajadores en España próxima a las 70.000 personas, 57,9 % son personas con discapacidad y de ellas el 42 % son mujeres, ha dicho Valcárcel quien ha hecho referencia a que estas cifras cumplen con los principios de igualdad y paridad en materia de empleo.

Por primera vez en la historia de la Fundación, el pasado 2020, los vendedores y vendedoras tuvieron que abandonar las calles y los puntos de venta.

Pérez Valcárcel ha expresado que durante estos tres meses, hasta que se volvió a recuperar la actividad en la Fundación, se pusieron del lado los más de 71.000 afiliados a la ONCE, de los que 2.059 se encuentran en Aragón, 46 más que en 2019.

Desde la Fundación se centraron también en "los colectivos más vulnerables", y atendieron a las 355 personas mayores de 65 años con ceguera que viven solas en Aragón, ha añadido Valcárcel.

La delegada territorial de ONCE en Aragón se ha referido a la labor de todos los 4.000 voluntarios como "fundamental" y "gracias al trabajo excepcional" de todos ellos las personas con discapacidad que atravesaron "enormes dificultades" pudieron salir adelante.

Durante la pandemia, la ONCE ha seguido prestando el apoyo a los 7.000 estudiantes ciegos y ciegas que el curso pasado estudiaban estudios reglados de los que 214 se encuentran en Aragón, ha apuntado Valcárcel quien ha añadido que a través de la adaptación a las aulas virtuales, lograron que todo el alumnado superase "con éxito" el curso escolar.

Por otra parte, la Fundación cedió desinteresadamente a las autoridades sanitarias los hoteles de su cadena Ilunion para alojar a personal sanitario e, incluso, llegaron a convertirse temporalmente en "hoteles medicalizados", entre ellos el Ilunion Romareda de Zaragoza, cedido desde el 9 de abril hasta el 2 de junio de 220.

Pérez Valcárcel ha afirmado que la solidaridad que llevan en el ADN "se traduce en respuesta solidaria con los ciudadanos".

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, José Luis Catalán ha apuntado que a pesar de ser un año difícil, no han cedido en su "empeño de poder llegar a todos los rincones" para que la sociedad salga de esta pandemia, "sin dejar atrás" a las personas con discapacidad.

Sergio Brau es uno de los miembros de la fundación Once que el pasado 2020 firmó uno de los contratos indefinidos que se consiguieron en Aragón. Ha expresado su "agradecimiento, alegría y orgullo" de pertenecer al Grupo Social Once.

Brau ha explicado que este contrato indefinido le aporta "estabilidad" y "garantía de poder seguir progresando en la vida".

También han asistido a la presentación del informe el director del Hotel Ilunion Romareda, José Antonio Palau, la directora regional de Inserta de Fundación Once, Lorena Basols y el director de Ilunion Facility Services en Aragón, José Luis Fortuny.