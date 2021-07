Víctor Pastor: "Ir por libre tiene sus riesgos, pero es mejor a que te dirijan demasiado"

¿Cómo demonios acaba una foto de sus padres siendo portada de un disco de rock americano?

Tengo ya dos portadas con Cody Lynn Boyd. Es un cantante folk de Texas, que le gustó lo que hacía y me pidió un retrato suyo en acuarela. Sacó un tema romántico y pensé que un cuadro que reinterpreta la foto de bodas de mis padres podría encajar. Ojalá pudiera colaborar con más músicos, es un terreno que me motiva mucho.

La música juega un papel fundamental en su pintura.

Creo que es la culpable de que me interesara por el universo artístico. Fue mi primer contacto, antes de adentrarme en el mundo del cine, los libros o la contracultura. De pequeño me gustaba el rock oscuro y me atraían ese ambiente melancólico, onírico, introspectivo...

Vaya, que lo suyo eran los cuadros tristes.

Las sensaciones asociadas a cosas malas son igual de importantes que las felices. Son complementarias. Mi pintura apunta a la intimidad, a los momentos de soledad, pero eso no conlleva nada negativo. Un colega dice que entremezclo el expresionismo alemán y el tenebrismo español y me parece una visión acertada.

También le gusta rebuscar en los álbumes familiares. ¿Cuál es su intención?

Hay fotos que son muy cinematográficas: jóvenes en el río, en las ferias, en las estaciones de tren... Me gusta imaginarme cómo fue la juventud de mis padres y creerme parte de su pandilla y, a partir de ahí, captar la atmósfera y reinterpretar las cosas. Quedan huecos, sombras, partes que me han podido contar y son verdad, otras que lleno yo con lo que me sugieren... Hay cierto romanticismo y melancolía, pero también me parece más divertido y artístico que ponerse a copiar directamente la foto.

¿Y cómo reaccionan ellos cuando peca de un exceso de fantasía?

Mi madre dice que la saco desaliñada, pero aún así bromea con pedirme derechos de imagen.

Bien que hace. Tener un hijo artista debe ser sufrido...

Imagino que hubiera preferido que hiciera oposiciones, pero cuando los padres se dan cuenta de que pasan los años sigues erre que erre... Ellos solo quieren que estés bien, así que te apoyan.

Entiendo que es autodidacta...

No tengo estudios, ni la carrera de Bellas Artes ni el bachiller. Cuando comencé a pintar conocí a Javier Remírez de Ganuza y me enseñó un montón de cosas. Después contacté con Eduardo Lozano, quien también me permitió dar un salto bestial.

¿Ha echado en falta esa formación académica?

A veces es mejor ir por libre a que te dirijan demasiado, aunque también te enfrentas al síndrome del impostor o a cierta frustración por no tener repercusión. Llevo 15 años pintando, y sigo sin un currículum de exposiciones de los que buscan los galeristas.

¿Y cómo se da a conocer? ¿Puede vivir de esto?

No me queda otra que ir por mi cuenta, pero ahora con las redes sociales puedes llegar a muchos sitios. ¿Vivir de esto? Hay meses que van bien, otros que no… Puedo permitírmelo también por mi compañera, cuando yo flaqueo está ella para que no falte de nada, y viceversa.

En sus cuadros hay escenas propias de Edward Hopper pero también de vídeos de C. Tangana. ¿De dónde surge ese eclecticismo?

Los referentes culturales pueden surgir de muchos sitios. Me puede llamar la atención un cuadro de El Greco, una escena de ‘Los santos inocentes’ o un videoclip de Zahara o de C. Tangana. Visualmente se lo curran un montón y hacen unos vídeos que son prácticamente cine.

Habrá quién diga que eso no es cultura de altura...

Lo del arte elevado me parece una tontada. Yo pinto para expresarme y no hay una forma exclusiva para hacer arte exquisito o intelectual. Si una luz, un encuadre o la potencia de una imagen te dice algo es que el artista, sea quien sea y venga de donde venga, te ha llegado.