Absuelto de haber robado en las cuentas del banco del padre

La Audiencia de Zaragoza ha absuelto a Sergio M. P., un zaragozano al que la Fiscalía le pedía un año y medio de prisión por haber robado en las cuentas bancarias de su padre y quedarse con 6.900 euros. Pero un hermano del acusado se personó como acusación particular y le solicitó tres años de cárcel y la devolución de 70.000 euros.

Los hechos se remontan a 2014 cuando le diagnosticaron al padre demencia por alzheimer y el acusado optó por llevárselo a vivir con su familia por su avanzada edad, 86 años, y su delicada salud, hasta fallecer en junio de 2017.

La sentencia da por probado que se hicieron ocho transferencias en las cuentas del padre (José M.S.) en favor de su hijo, el acusado, por 6.900 euros y otros 100 en efectivo. Estas cantidades eran para comprar la mitad del coche de su nieto de 18 años, como le prometió cuando se sacara el carné, y así lo corroboraron cuatro testigos en el juicio.

Sobre la demencia del padre, el fallo menciona que la única prueba pericial es la médico que lo atendió y manifestó que «no tenía ningún problema psíquico que no fuera propio de su edad» y negó, en cualquier caso, que no tuviera aptitud para las actividades ordinarias de la vida. Por eso, lo absuelve al no ver probada una administración desleal.

La sentencia señala que al haber mencionado la expresión “demencia tipo Alzhéimer” en la historia clínica, el sistema informático manejado por los facultativos no admitió la mera referencia al “deterioro cognitivo”. Por ese motivo, agrega, al crear el correspondiente episodio, se debiera incluir alguna palabra que sí pudiera ser admitida, lo que justificaría que se añadiera la referencia a “tipo Alzhéimer”.

El abogado defensor, José María Viladés, defendió al acusado porque nunca dispuso de suma de dinero de su padre. La Audiencia de Zaragoza le ha dado la razón.