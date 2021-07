Positivo o negativo

La prueba de PCR, que se ha multiplicado para que los ciudadanos sepan si están contagiados o no con el virus estos días, ha desbordado los centros de salud en la sexta ola. Hemos pasado de contar lo que ocurrió el año pasado con los temporeros en Aragón a los viajes ‘de estudios’ de los jóvenes a Salou, como lugares de contagio. Y el efecto ha sido que se han multiplicado los positivos en las viviendas aragonesas. Tanto, que han vuelto a batir récords los 6.581 casos de la semana pasada, como en los peores tiempos de la pandemia.

El problema añadido que se ha generado es que entre los nuevos contagiados se encuentran también personas mayores. Incluso algunas que ya habían recibido las dos vacunas. Bien lo saben los rastreadores que lo reconocen en sus llamadas telefónicas a los afectados. En medio de esta confusión de los mayores vacunados y contagiados, escucharon hace unos días a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que anunció que se precisará de una tercera dosis para alcanzar la inmunidad y que la vacunación contra la covid-19 será anual.

Un experto me cuenta que además vuelve a detectarse en las últimas semanas el regreso de la mortandad entre los ancianos por esta causa, aunque mucho menos que cuando empezó, en marzo de 2020.

En poco tiempo he tenido que hacerme varias veces esta prueba de PCR con el palito metido en la nariz, al haber vivido esta sexta ola. He tenido que vivir esa inquietud de si eres negativo o positivo. Incluso si no está definido y tienen que repetirlo. Siempre agradezco a los trabajadores de la sanidad pública su entrega con la causa, pero esta vez el colapso los está desbordando y necesitan mucha ayuda.