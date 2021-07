Un herido y cuatro detenidos tras una pelea con armas blancas de madrugada en Las Delicias

Un joven resultó herido anoche de gravedad y otros cuatro fueron detenidos tras una pelea multitudinaria la pasada madrugada en el barrio de Las Delicias. Según informa la Policía Local de Zaragoza, la riña se produjo a las 2.30 en la calle Asturias de este distrito zaragozano.

El herido, I. A. L. S., tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario con heridas graves en una de sus extremidades, según informan desde el cuerpo. Además, la Policía Local detuvo a cuatro jóvenes como consecuencia de la pelea, en la que se usaron armas blancas: J. B. S. P. (de 18 años), N. G. C. (19 años), F. C. J. A. (19 años), I. A. L. S. (19 años) y G. A. C. M. (18 años). Todos ellos fueron puestos a disposición judicial.

Por otro lado, la Policía también detuvo anoche a D .C. D., de 28 años de edad, como presunto autor de un delito de violencia de género por amenazar gravemente a su cónyuge en la vía pública. Sucedió en la calle Antonio Sangenis, también en Las Delicias, cerca de las 22.30 de este sábado.