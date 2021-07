Tercera dosis y algunas preguntas

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció este viernes que será necesario que nos inoculen una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y que además nos tendremos que vacunar todos los años (no dijo con cuántas dosis). Y nos parece bien, si hay que ponérsela, nos la pondremos. Pero dado que se trata de nuestra salud, estaría bien que la ministra aportase datos y razones cuando hace estos anuncios. "Todo parece apuntar a que será necesario una tercera dosis. Hemos suscrito de la mano de la UE un contrato con Pfizer y Moderna. Lo que habrá que determinar es cuándo hay que vacunar", ha sido toda su explicación.

Como razonamiento científico no es muy preciso. ¿Hace falta una tercera dosis porque las cepas se hacen resistentes? ¿Porque decae la protección de las vacunas antes de lo previsto? ¿Porque las inmunizaciones actuales no son tan eficaces como se pensaba?

¿Y por qué la tercera dosis ha de ser de Pfizer o Moderna? ¿Quienes no haya recibido las dosis anteriores de estas marcas tendrán que mezclar fórmulas en su organismo?, ¿da igual? ¿Puede haber efectos secundarios?

Preguntar estas cosas no es ser negacionista. No preguntar sería caer en una confianza ciega que, francamente, se ha de entregar en contadas ocasiones o en ninguna.

Por ahora la tercera dosis -a pesar del anuncio de Darias- solo está avalada por los laboratorios que fabrican las vacunas, no por las agencias regulatorias, aunque ya hemos visto que esto, que antaño era un trámite largo y minucioso, ahora puede ser cuestión de horas.

Otra cuestión que habría que poner sobre la mesa es ¿hasta qué punto nos protegerán las vacunas si la mayor parte del planeta sigue sin tener esta protección? ¿Por qué unos países se plantean erradicar la covid y otros nos resignamos a convivir con este coronavirus?

La urgencia no es la misma que había al principio de la pandemia. Ahora no es el momento de confiar, es el momento de analizar y diseñar una estrategia. Preguntar no es cuestionar, es solo querer saber.