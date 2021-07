Cerca del 30% de los jóvenes de 16 y 17 años piden cita para vacunarse en el primer día

Casi el 30% de los 27.261 jóvenes aragoneses de 16 y 17 años se han autocitado para vacunarse contra la covid en el primer día en que Sanidad abrió la agenda para esta franja edad. Además, a partir del lunes, confirmaron desde el Gobierno aragonés, se incorporará la inmunización de los menores con la vacuna de Moderna, además de Pfizer, después de que la Agencia Europea del Medicamento autorizara ayer su uso también para adolescentes de 12 a 17 años, en dos dosis y con un intervalo de cuatro semanas.

En las primeras horas en las que han estado abiertas las agendas se ha dado fecha para inocularse al 26% de los jóvenes de 16 años y al 29% de los de 17, según datos facilitados por Luis Gascón, jefe de Servicio de Prevención y Promoción de la Salud. Estos porcentajes, reconoció, son inferiores a los que se alcanzaron en el conjunto de grupos más mayores, en los que fueron cercanos al 40%. No obstante, consideró que a este ritmo "se pueden acercar estas edades a estas cifras iniciales".

Acerca de las razones que han motivado este descenso de más de un 10%, Gastón señaló que pueden ser "muy variadas", aunque en general tienen que ver con "cómo están viviendo el problema o cómo les afecta a ellos". "Sin embargo, un dato importante y que refleja que hay interés por parte de la gente más joven en citarse es que en la cohorte de 18 años está ya en un porcentaje de autocita del 64% y empezamos a tener números importantes por encima del 60% entre los 18 y los 20 años", añadió.

La aprobación de Moderna para los adolescentes llega en el momento en que se pone el foco en la inoculación de este grupo. Su utilización va a permitir que las distintas franjas de edad de los 12 a los 15 años se abran con mayor rapidez en las próximas semanas.

A estas alturas ya se ha adelantado la vacuna a chicos que tienen que viajar al extranjero por causas de fuerza mayor, como son los estudios. El Departamento de Sanidad inició la vacunación de los mayores de 12 años que tienen que salir de España, por un periodo superior a tres semanas, por motivos laborales, de estudios o por causa de fuerza mayor, como la tramitación de adopciones internacionales y la visita a familiares en sus países de origen por causa justificada (hospitalizaciones, accidentes, decesos, tratamientos quirúrgicos, etc.). Para ello está disponible la dirección de correo electrónico covidviaje@aragon.es

Actualmente, el 13,4% de los aragoneses de 12 a 19 años tienen ya una dosis puesta y el 4,8% cuentan con la vacuna completa.

Elisa Melús iniciará su vida universitaria en EE. UU. con una beca como jugadora de fútbol. Francisco Jiménez

"He tenido mucho cuidado porque me juego mi futuro"

Elisa Melús Garcés, de 17 años, se vacunará el próximo 28 de julio de la segunda dosis de Pfizer para poder viajar el 4 de agosto a Estados Unidos, donde estudiará en la universidad Psicología y Biología con un beca deportiva tras cursar bachillerato en el Liceo francés Molière de Zaragoza.

"Llamamos al centro de salud de Zuera para explicarles la situación, ya que su hermana mayor se va también de Erasmus a Hungría. Enseguida nos contestaron y nos dieron cita. Lo que tenía claro es que tenían que vacunarse y han podido hacerlo a tiempo", explicó su madre. Una opinión que comparte esta jugadora del equipo de fútbol femenino de Villanueva de Gállego. "Los beneficios de vacunarse son mayores que los posibles efectos negativos y en estos momentos es la mejor forma de parar la pandemia y convivir con el virus", señaló. Personalmente, admitió, ha tenido "mucho cuidado"."Me juego mi futuro", dijo. Su celebración de fin de curso fue en una casa rural de un pueblo del Pirineo donde se dedicaron a hacer excursiones por la montaña y visitar localidades.

Paola Pozas Iniesta, alumna del Sansueña, cumple hoy 14 años, el jueves recibió el primer pinchazo y cursará 3º de la ESO en Irlanda, en un colegio de Mitchelstown. "Hemos meditado muchísimo si salía o no al extranjero, pero después de un curso en el que los contagios en los colegios no se dispararon y con la vacuna creemos que puede continuar con lo que quería hacer", comentó su madre. De su ambulatorio les remitieron al correo electrónico que Sanidad ha habilitado para estas situaciones, y, aunque tardaron algo en facilitárselo porque todavía no estaba en marcha, en cuanto escribieron "todo fue muy rápido".