La siniestralidad laboral mortal supera la de antes de la pandemia con 11 fallecidos en lo que va de año, denuncia CC. OO.

Ocho personas han fallecido en sus centros de trabajo de enero a mayo de este año, el doble de los cuatro que hubo en el mismo periodo de 2019, cuando aún no había pandemia. "Condiciones laborales mucho peores" son las que explican este repunte según Luis Clarimón , responsable de Salud Laboral de CC. OO. Aragón, que presentó ayer un informe sobre el balance de los accidentes laborales. "No damos junio porque ese mes se cayó todo el sistema informático del ministerio de Trabajo y todavía no nos han proporcionado esos datos, dijo, pero saldrán un total de once en Aragón. Resultado de sumar el accidente de este pasado miércoles en las piscinas de Luna en el que falleció un operario municipal más los dos mortales en junio en Épila donde un trabajador se desplomó desde una altura de seis metros y el de Guadalaviar (Teruel) donde un empleado forestal murió al ser alcanzado por el árbol que cortaba.

De enero a mayo de 2020, destacó Clarimón, hubo también 12 accidentes, ocho en el puesto de trabajo y cuatro 'in itinere', es decir, en la ida o vuelta al trabajo. En este tipo de siniestros, apuntó el sindicalista, son las mujeres las que más lo sufren por ese rol de doble jornada (por los cuidados en casa) y al padecer en mucha mayor medida la contratación temporal.

Volviendo a los datos de siniestralidad laboral los cinco primeros meses de este año, Clarimon ha subrayado el repunte en todos. En los leves, que se han incrementado un 31%, pasando de 5160 a 6766 de enero a mayo . También han aumentado los accidentes graves en un 65% pasando de 36 a 56. Bajan las muertes de 12 a 8 entre los dos periodos temporales comparados, aunque siguen siendo cifras escandalosas para el sindicato. “ Hay que detener esta sangría porque nadie debe perder la vida en el trabajo”, ha asegurado Clarimón, que ha anticipado que el sindicato se va a personar vía judicial ("desde luego siempre de acuerdo con la familia" ha dicho) tanto en el accidente reciente de Luna como en el que tuvo lugar en Épila en junio y también en el sucedido este pasado marzo en Torre Zaragoza cuando dos operarios perdieron la vida al caerse el andamio en el que trabajaban.

Son las pymes, las empresas con menos de 25 trabajadores, según Clarimón, las que más sufren el "agujero negro de la siniestralidad laboral" ya que no tienen ni representación ni técnicos de prevención ni comisiones de seguridad y salud. Y son los trabajadores, en el tramo de edad comprendido entre los 45 y los 54 años, es el que más accidentes mortales comprende con un 62,5% y son los varones los que más los sufren". Influye también la temporalidad, ha dicho, en estos fatídicos accidentes ya que el 37,5% de los fallecidos tenían una antigüedad en su puesto de trabajo de menos de un año y el 12,5% un contrato indefinido. “La experiencia y la formación en el puesto de trabajo son factores que ayudan a evitar los accidentes laborales”, ha asegurado el sindicalista.