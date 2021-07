Sanidad plantea unificar el cierre de la hostelería a las 0.00 y rebajar aforos en bodas

Aragón estudia unificar el cierre de la hostelería a las 0.00 y rebajar aforos en bodas y comuniones, aunque permitirá ampliar el número de asistentes a banquetes y grandes eventos siempre que se presente un certificado vacunal, una PCR realizada en las 72 horas anteriores al acto o un test de antígenos practicado hace menos de 48. El Departamento de Sanidad anunciará previsiblemente estas y otras medidas en las próximas horas ante el agravamiento de la sexta ola, que ayer dejó otros 1.055 positivos y elevó el número de ingresos hasta los 255, con 26 enfermos en uci y 229 en planta.

Según ha podido saber este diario, el Ejecutivo autonómico podría homogeneizar el cierre de la hostelería, de modo que tanto bares como restaurantes, pubs y discotecas cerrarían a medianoche. Para los primeros, que ahora tienen que bajar la persiana a las 23.00, supondría una hora más. El ocio nocturno, en cambio, vería reducido su horario en media hora. Está por ver, en todo caso, qué decide finalmente la Consejería de Sira Repollés, ya que el sector habría pedido que estos últimos se mantuvieran como hasta ahora.

Respecto a los banquetes y grandes eventos, la intención es seguir un modelo similar al implantado en Galicia por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Los empresarios asumen que, con la sexta ola en estos niveles, el Ejecutivo recortará el máximo de asistentes a bodas, bautizos y comuniones para evitar riesgos y frenar la transmisión de la covid.

Se prevé, no obstante, que quede una ‘puerta abierta’ siempre que los asistentes presenten uno de estos documentos para acreditar que no tienen covid, que ya han sido vacunados o que han superado la enfermedad. Previsiblemente, el cambio no será inmediato, sino que empezaría a aplicarse la próxima semana. Se concedería así una pequeña prórroga, como ya ocurrió hace escasas fechas con los listados de asistentes.

Los hosteleros llevaban meses trabajando en una propuesta similar, pero hasta ahora se había descartado, tanto a nivel autonómico como nacional, para evitar agravios entre quienes habían podido inmunizarse y los que no. Ahora, en cambio, con las agendas abiertas para los mayores de 18, se entiende que todo el mundo ha tenido su oportunidad.

De hecho, uno de los objetivos sería incentivar la vacunación entre los menores de 40 años. La medida, en todo caso, despierta dudas entre los propios empresarios, ya que la tecnología necesaria para leer los códigos QR en la puerta de los establecimientos estaría aún ‘en ciernes’. Entre los dueños de cafés, bares y restaurantes habría opiniones divididas, desde quienes aceptarían esta fórmula para evitar restricciones de mayor calado a los que recelan de su legalidad y ejecución.

Zonas en vigilancia

Desde el Departamento de Sanidad se sigue con especial atención a la evolución de varios puntos de la Comunidad, la mayoría en la provincia de Huesca. Uno de ellos es Jaca, que ayer registró 29 casos.

A la hora de valorar la transmisión del virus, las autoridades sanitarias analizan, entre otras cuestiones, la velocidad de propagación en determinadas actividades como en el ocio nocturno (con 20 casos de media por brote) o banquetes (17), entre otras.

Enrique Bernal, investigador sénior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y asesor de la Consejería de Sanidad, reiteró que el índice reproductivo sigue descendiendo en la Comunidad, y ayer se situaba ya en 1,07. Según dijo, además de aplicar restricciones de movilidad y aforos, o incluso implantar el toque de queda en alguna población, "hay que persuadir a la gente de la necesidad de su colaboración en el control, y se les debe hacer conscientes del momento epidemiológico y de la importancia de su contribución". Tal y como apuntó Bernal, que también es colaborador del Observatorio de Sistemas y Políticas de la OMS en Europa, si alguien tiene síntomas compatibles con la covid debe autoconfinarse, facilitar los nombres de las personas con las que se ha tenido contacto estrecho y cumplir la cuarentena.

En todo caso, el endurecimiento de las restricciones debe de realizarse de forma proporcionada a la evolución de la pandemia por zonas, ya que esta última ola no afecta a todo el territorio por igual. La alta incidencia acumulada que registra Aragón en su conjunto no está equilibrada en las distintas zonas sanitarias.

La positividad, otro de los indicadores que miden el nivel de riesgo desde el inicio de la pandemia, se situó ayer en 17,12%, un dato que sigue aumentando los últimos días. Por el momento, la ocupación hospitalaria se mantiene bajo control, aunque el número de ingresados sigue incrementándose peligrosamente, con 27 nuevas hospitalizaciones en las últimas 24 horas. Los profesionales sostienen que, en esta ocasión, las estancias de los hospitalizados han bajado respecto a oleadas anteriores, al descender también la media de edad de los enfermos, por lo que de momento se va asumiendo la presión asistencial.

Respecto al certificado de vacunación o de recuperación, Bernal opinó que "es una buena medida, pero requiere de una comprobación fehaciente de que el documento es verdadero". "Eso solo se puede hacer tecnológicamente y el código de lectura no está liberado todavía", razonó.

"Por otra parte -añadió-, si exiges vacunación como prueba cuando no toda la población ha podido vacunarse puede representar algún problema". En este sentido, "estas herramientas serán completamente útiles a final de año, cuando los problemas tecnológicos estén resueltos y todo el que haya querido vacunarse se haya vacunado".

Mientras, Aragón sigue avanzando en la vacunación. Hoy abrirá agendas para los jóvenes de 16 y 17 años y también podría anunciar la autocita para los de 14 y 15.