Los empresarios avisan de que el alza de la luz lastra la competitividad de sus negocios

Al zarpazo económico que la pandemia ha supuesto para el tejido empresarial aragonés y a las dificultades de suministro con que se están encontrado las industrias para disponer de las materias primas necesarias para mantener su producción se suma ahora otra preocupación, unos "precios desorbitados" de la electricidad que están impactando directamente en la línea de flotación de su competitividad.

Lo advirtieron los máximos representantes de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ), Javier Ferrer, de la CEOE Aragón, Ricardo Mur, y de la Confederación de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Aurelio López de Hita, coincidiendo con el nuevo récord histórico que marcó ayer el kilovatio hora, que llegó a dispararse hasta rozar los 110 euros.

"Preocupa y mucho", reconoció Ferrer, que lamentó la falta de sensibilidad del Gobierno con los empresarios, "que tras, más de un año de crisis, tienen que seguir haciendo frente a nueva cargas". El presidente de la FEMZ insistió en que la apuesta por la descarbonización y la desnuclearización explican el encarecimiento de los costes de la energía. Y lamentó la "pérdida de competitividad" que supone para las empresas aragonesas, que tienen que jugar en el mercado en desigualdad de condiciones con firmas de otros países cuyos costes energéticos son mucho más baratos.

Aunque aseguró no tener cifras concretas, Ferrer indicó que la factura eléctrica de las industrias del sector del metal se habrá incrementado como mínimo un 50% en los últimos meses. "En lo que llevamos del mes de julio ya se ha superado dos veces el segundo precio más caro de la historia y los expertos vaticinan una nueva escalada", señaló el representante empresarial. Por eso, y aunque destacó que "bienvenida sea cualquier rebaja de impuestos", reconoció que la bajada del IVA "tan solo es un parche", que apenas tendrá efecto porque es "temporal y restrictiva".

Ante este escenario, el máximo representante de los empresarios del Metal recordó al Ejecutivo que "las decisiones políticas sobre energía hay que pensárselas", pidió que reconsidere los elevados impuestos con los que está gravada la luz y exigió que se rectifique el cálculo de estos precios, en el que se incluye el coste del gas que es el más elevado.

"Las reiteradas subidas del precio de la energía de las últimas semanas están poniendo de nuevo en la palestra la importancia y urgencia de acometer un examen profundo y riguroso de la regulación de los costes energéticos en España", señaló Ricardo Mur.

El presidente de CEOE Aragón destacó que este encarecimiento afecta a toda Europa y está vinculado al "muy alto precio del gas" y de los derechos de emisión de CO2 así como a la alta demanda de estas fechas. Pero reconoció que "en España el 70% del precio de la energía son costes regulados e impuestos y el alto porcentaje de las centrales de ciclo combinado en el mix energético agrava todavía más la subida en nuestro país". Por eso, Mur considera que el Gobierno podría y debería actuar sobre estos aspectos que, advirtió, restan competitividad a las empresas, ya que muchas de ellas son grandes consumidoras de energía.

Mur recordó que las energías renovables serán un factor decisivo para abaratar la factura eléctrica, por lo que abogó por que Aragón aproveche su implantación en el territorio para que el precio al que accedan las empresas y ciudadanos de la Comunidad sea más bajo "y constituya un factor de competitividad para atraer empresas y consolidar las existentes".

Una "errática política"

Muy crítico se mostró el presidente de Cepyme Aragón, para quien el precio que actualmente se paga por la luz es "inconmesurablemente incompresible". Aurelio López de Hita señaló como responsable del encarecimiento de la factura energética a la "política errática" en cuanto a la generación de energía. "Se ha ido a la descarbonización y desnuclearización sin tener en cuenta el impacto que esto iba a tener en las empresas", señaló.

El líder de las pequeñas y medianas empresas lamentó la "aberrante táctica" utilizada para fijar el precio de la energía, que viene definido por el sector más caro, el gas. Y aunque aseguró que no se puede cuantificar el incremento que ha sufrido la factura de la luz en estas empresas, insistió en que lo que sabe a ciencia cierta son los "juegos malabares" que tienen que hacer las pymes para consumir lo menos posible. Porque, "el mercado no está para repercutir nada", señaló el presidente de Cepyme, que aseguró que aquellos negocios cuya producción o servicio de dirige directamente al consumidor final no pueden incrementar los precios, pero tampoco aquellas que son proveedoras de grandes empresas porque podrían quedarse sin pedidos.

"Todo esto agudiza el drama que están viviendo en estos momentos las empresas y entorpece cualquier mínima recuperación", concluyó.