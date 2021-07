¿Cuándo empezó a mirar al cielo?

Desde que recuerdo; muy pequeñito, iba de vacaciones al pueblo de mi madre, en la sierra de Gredos, que tiene unos cielos espectaculares, ahí me enamoré de las estrellas. Yo vivía en Madrid, donde no se ve absolutamente nada; en la sierra, con cierta altura y poca contaminación lumínica, veía todo.

Y se despertó su curiosidad.

Empecé a leer lo que caía en mis manos y me hice una colección por fascículos sobre el universo. Cuanto más sabía, más me llamaba la atención y más quería saber. Observaba primero con prismáticos, luego con un pequeño telescopio.

¿Qué recuerdo asocia a aquellos veranos?

Lo más bonito era, en agosto, tumbarme boca arriba en una zona oscura para ver las Perseidas. En la tranquilidad del pueblo no había horario y era emocionante.

¿Observando el cielo se da uno cuenta de lo pequeños que somos y esas cosas?

De vez en cuando piensas en lo insignificantes que somos frente a lo grandioso que es el universo, pero no muy a menudo, que nos deprimiríamos. A mí lo que me gusta es observar e intentar capturar el momento.

Por eso se hizo astrofotógrafo.

En cuanto tuve la oportunidad de comprarme una cámara –una Ricoh, con 17 o 18 años y tras mucho ahorrar y mirar modelos–, empecé a fotografiar la luna, pero no pude sacarle todo el jugo a la astrofotografía hasta que llegó la fotografía digital.

¿Cómo ha llevado un astrofotógrafo no poder salir de casa debido a la pandemia?

Fatal. Durante el confinamiento intenté hacer algo desde la terraza, pero, con la luz de la ciudad, era muy decepcionante. Han sido muchos meses sin poder hacer ni una foto. Estaba deseando que se levantaran las restricciones a salir de noche para ver estrellas; el toque de queda me tenía amargado. Además, no son tantas las noches buenas para fotografiarlas; una o dos veces al mes coincide que no hay luna y el tiempo acompaña: sin nubes ni viento.

El cielo profundo es su especialidad. ¿Qué hay allí?

Nebulosas y galaxias que están muy lejos y a simple vista no se ven. Los objetos que más me fascinan son los que no se dejan fotografiar, los que son más complicados. Cuanto más cuestan, más me fascinan.

¿Por qué son más difíciles de retratar?

Sobre todo por culpa de la contaminación lumínica, que es nuestro enemigo: nos está robando las estrellas. Desde mi posición, Huesca, todo lo que está al sur lo tapa la luz de Zaragoza. Son los objetos astronómicos que más ganas tengo de fotografiar. El remedio es cambiar de ubicación. En Aragón tenemos muy buen cielo; más espléndido y maravilloso a nada que nos alejemos de las ciudades. Los ayuntamientos tienen la última palabra para plantear si bastaría la mitad de iluminación, si hace falta que esté toda la noche encendida o si podría alumbrar solo el suelo. Hay una moda de poner leds blancos que es fatal para la fauna nocturna y que nos ocupa todo el espectro visible, con lo que ningún filtro de fotografía lo puede eliminar, como sí pasa con los leds ámbar, que son los que deberían ponerse.

El 31 de julio imparte un taller en el Parque de La Gabarda, en Alberuela de Tubo. ¿Qué hace falta llevar, aparte de cámara y repelente de mosquitos?

Querer aprender y paciencia, eso sí. La inmediatez no existe: esto no es hago la foto y la mando a todo el mundo; hay que llevársela a casa y procesarla. También hay que aprender a preparar la sesión: qué noche salgo o no, dónde voy, dónde me pongo, adónde apunto, qué quiero sacar..., porque la Vía Láctea es bonita, pero con un paisaje que la acompañe gana mucho. Es básico conocer tu equipo y saber qué puedes obtener de él; a una cámara y un trípode se les puede sacar mucho rendimiento.