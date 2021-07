Iván Espinosa de los Monteros: "Si el PP no plantea una moción de censura, la reconsideraremos a la vuelta de verano"

La covid sigue al alza y varias regiones aplican restricciones. ¿Las va a llevar Vox a los tribunales?

Queremos que en toda España haya un criterio común y que sepamos a qué atenernos. Y los gobiernos tienen que procurar no aprovechar la epidemia para imponer restricciones exageradas, innecesarias y muchas veces dañinas para la economía. Tenemos que rebajar un poco el alarmismo.

A nivel nacional se declaró en marzo de 2020 un Estado de alarma que el Tribunal Constitucional, a petición de Vox, acaba de 'tumbar'. ¿Están satisfechos?

No podemos estarlo porque ha llegado con un año de retraso. El daño que causó la utilización del estado de alarma como un estado de excepción encubierto es difícilmente recuperable. Vox fue el primero que pidió que se declarara pero nos parecía que tenía que estar sometido a la Constitución y al control del legislativo.

El fallo deja sin efecto millones de multas. ¿Le parece adecuado que los que no cumplieron por el bien de todos salgan indemnes?

Quien tiene que cumplir en primer lugar son los que están al frente de las instituciones. Todas las actuaciones derivadas del uso inconstitucional de esta herramientas no deberían tener efectos jurídicos.

También han recurrido la Ley de Eutanasia, la Ley Celaá...

En total han sido 20 recursos ante el Constitucional en menos de 20 meses. Así que tenemos un equipo jurídico muy trabajador y muy eficaz. Una de las principales causas del crecimiento de Vox fue la acción del equipo jurídico en el juicio al ‘procés’. Defendemos con claridad nuestras ideas primero en el ámbito político y, si no tiene éxito y se considera que se están atropellando derechos fundamentales, en el ámbito de los tribunales de Justicia.

¿Atropella la Ley Celaá esos derechos fundamentales?

Sin ninguna duda. Una ley que arranca de la premisa de que los niños no son de los padres, que limita la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus creencias y valores, naturalmente que la hemos recurrido y creemos que hay fundamentos para ganar. Nosotros no presentamos recursos ante el TC de manera ligera. Y hay muchas cosas que nos gustaría evitar y que cuando gobernemos anularemos, pero que no son susceptibles de recursos.

¿Cuáles tienen previsto anular?

La primera será la de Eutanasia. Si se aprueba la de Memoria Democrática, también. Y la de Memoria Histórica. Todas estas leyes de marcado carácter ideológico que no aportan nada al bienestar de los españoles que llevan en vigor mucho tiempo.

Llevan ante la Justicia el fondo con el que la Generalitat pretende ayudar a pagar los 5,4 millones que exige el Tribunal de Cuentas por la acción exterior.

Me parece de una tremenda imprudencia semejante iniciativa. Esperemos a que la Justicia dictamine, pero aparentemente roza los delitos graves.

¿Considera que Pedro Sánchez es rehén de los independentistas?

Sin duda. De los independentistas, nacionalistas y filoterroristas.

¿Debería el PP presentar una moción de censura?

Si el PP dice a diario que este Gobierno es un desastre, que España va hacia un precipicio, lo lógico es que el líder de la oposición presentara una moción de censura. A la vista de que no parece querer hacerlo porque dice que no salen los números, el jefe de la resistencia, que es Santiago Abascal, lo reconsiderará otra vez porque todos los motivos que teníamos hace un año hoy están reforzados y ampliados.

¿Se plantean entonces presentar una moción de censura?

El PP, como teóricos líderes de la oposición, debería asumir esa responsabilidad. Cs dice que hoy la apoyarían. A lo mejor si ellos no lo hacen, lo reconsideraremos a la vuelta de verano.

¿Podría ayudar la salida de Carmen Calvo y Pablo Iglesias a relajar el bronco clima de Congreso?

La salida de Pablo Iglesias es una buena noticia siempre que se aleje mucho de la política española. El problema del PSOE es que se ha podemizado y ha asumido el lenguaje, las formas, el frentismo. El partido sanchista está en el oscurantismo, en el odio, y en la falta de lealtad, no con el resto de España, sino entre ellos. Yo pronostico que esto le va a hacer daño a medio plazo al PSOE porque el día que se vaya Pedro Sánchez, que será más tarde de lo que me gustaría pero más temprano de lo que se cree, va a dejar un erial en el PSOE y van a sufrir bastante durante unos cuantos años.

¿Cómo considera que ha sido la respuesta la respuesta del Gobierno a la situación en Cuba?

Ha sido prácticamente inexistente. Nosotros decimos que España tiene una responsabilidad histórica con los países hermanos de Iberoamérica y que deberíamos estar liderando una respuesta internacional coordinada.

Vox se querellará contra los que intentan vincular a su partido con la muerte en Galicia de Samuel Luiz. ¿Por qué les asociaban con ello?

La izquierda pretende dibujarnos como un partido homófobo, intolerante y violento. Pero cuando uno mira lo que ha pasado en España en los dos últimos años efectivamente ha habido docenas de ataques, nosotros tenemos cuantificados más de cien, pero hemos estado siempre del lado de los que reciben. Querían decir que extremistas de derecha de Vox asesinan a un chico por ser gay y resulta que es que una mujer, un inmigrante y uno de extrema izquierda asesinan a un chico por ser hombre.

Suscitó mucha polémica el cartel electoral en Madrid que comparaba el coste de un menor no acompañado (mena) con la pensión de una anciana. La Audiencia cree que el mensaje era legítimo. ¿Qué querían transmitir?

Es asombroso que tengamos que llegar a los tribunales para que diga que es legítimo decir la verdad, No entendemos la polémica. Lo que pasa es que no se quiere hablar de cosas que están sucediendo.

¿No considera que puede incitar al odio?

Es decir la verdad y lo que sufren muchos españoles no puede incitar al odio, sino la reflexión de por qué estamos permitiendo que el flujo migratorio de carácter ilegal se produzca en España en función de lo que quieren las mafias que trafican con estas personas.

Ione Belarra propone que el maltrato a las mascotas sea un agravante en los casos de violencia de género. ¿Qué le parece?

No sé muy bien el mundo tan triste en el que viven algunas políticas podemistas. Creo que se ven rodeadas de personas muy indeseables. No me atrevo a decir nada.

Hablemos de Aragón. ¿Cómo ve a su partido en la Comunidad?

Lo vemos en franco crecimiento._Tenemos en las tres provincias un equipo extraordinario.

¿Va a mantener el apoyo a PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza?

No me atrevo a entrar en esas cosas. Lo que sí diré en términos generales es que Vox está para asegurarnos de que las ideas, valores y principios que representamos se vean respetados al menos en la proporción en la que estamos en los ayuntamientos y comunidades en las que se gobierna gracias a nuestro apoyo

¿Qué proyección tienen para el Gobierno de Aragón?

Quedan dos años pero las encuestas dicen que estamos creciendo en Aragón más que en el conjunto de España. Esperamos poder cambiar el signo de la Comunidad.

¿Gobernarían con el PP o lo apoyarían desde fuera?

Preferiríamos que nos apoyaran ellos desde fuera.

Presentaron la semana pasada una proposición en el Congreso para retomar el trasvase del Ebro.

El agua es un bien nacional y creemos que la interconexión de las cuencas en el conjunto del país es algo positivo para todos los españoles. El Ebro tiene 12.000 hectómetros cúbicos en circulación, 5.700 se vierten al mar...

Se vierten al mar porque no se han desarrollado las obras de regulación que necesita Aragón para aprovecharlos.

Lo que digo es que hay que acometer un plan de infraestructuras enorme en el conjunto de España, incluida Aragón, para permitir que el agua llegue a todos.

¿Apoyará entonces Vox que el plan de cuenca 2021-2027 incluya obras pendientes del Pacto del Agua que el Gobierno ha dejado fuera?

No lo sé con tanto nivel de detalle. La interconexión favorece a conjunto de los españoles.