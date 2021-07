Hasta 43 grados en Zaragoza: el día que hay que extremar las precauciones

Se dice, y no sin razón, que el calor en verano no debería ser noticia. Sin embargo, cuando las temperaturas máximas y mínimas llegan a niveles poco soportables, ese exceso sí constituye motivo de comentarios. Este viernes se prevé alcanzar el pico de calor más alto de lo que llevamos de verano, por lo que no está de más tomar precauciones extra para aguantar el calorazo y conseguir que no afecte a nuestra salud. Evitar la exposición al sol en las horas centrales del día, controlar el ritmo del ejercicio físico, vigilar la hidratación y comer de modo más ligero para facilitar la digestión son aspectos que deben tenerse en cuenta en días así

Este jueves, se podrían alcanzar los 41 grados centígrados en Zaragoza, que servirá para que los zaragozanos y turistas que estén disfrutando del verano en la ciudad se aclimaten ya que el viernes 23 de julio se podría alcanzar los 43 grados. Para el miércoles 21 y el jueves 22, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), tiene prevista activar la alerta naranja en Zaragoza y la amarilla en Huesca y Teruel -el jueves será naranja en el área turolense- desde las 13.00 y hasta las 19.00. El jueves se prevé un predominio de cielo poco nuboso o despejado con nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo.

Las temperaturas el jueves serán mínimas sin cambios significativos y las máximas en ascenso. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán el jueves entre los 23 grados de mínima y los 39 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 16 y 37 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 23 grados y la máxima será de 41 grados. Viento del sur y sureste flojo aumentando a moderado por la tarde.

El día de mayor bochorno llega el viernes. Según la AEMET, se prevé un cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. En el Pirineo se esperan intervalos nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso en las comarcas más orientales y sin cambios en el resto. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 23 grados de mínima y los 39 de máxima en Huesca, los 21 grados de mínima y 43 de máxima en Zaragoza, mientras que en Teruel, el termómetro variará entre los 17 y 38. Viento de componente sur flojo a moderado.