Restricciones covid en Francia: qué se necesita para entrar por el Pirineo aragonés

Después de una primera parte de julio con las medidas más suaves, el acceso a territorio francés vuelve a complicarse para los extranjeros, incluidos los ciudadanos del resto de la Unión Europea. España, con varios pasos fronterizos por carretera (varios de ellos en Aragón) es uno de los países señalados por el gobierno francés. El secretario de Estado para Asuntos Europeos en Francia, Clément Beaune, puso este lunes 19 a España como ejemplo de una actitud imprudente en relación a la lucha contra la covid-19. “Algunos países europeos han abierto, a veces demasiado rápido, quizás de forma imprudente, como las discotecas sin control. Lo hemos visto en España”.

Beaune ya desaconsejó hace doce días a los galos ir de vacaciones este verano a España o Portugal por la rápida extensión de la variante Delta, y explicó que los controles del pasaporte sanitario europeo para entrar en Francia serán sistemáticos en los aeropuertos y aleatorios en los pasos fronterizos por carretera.

El Ministerio francés de Europa y Asuntos Exteriores recuerda que los viajeros no vacunados procedentes de España, Portugal, Chipre, Países Bajos y Grecia deberán presentar en el lugar de salida un test PCR o de antígenos con resultado negativo realizado menos de 24 horas antes del viaje: hasta ahora, el tiempo marcado era de 48 horas.

Además, el portavoz del Ejecutivo, Gabriel Attal, precisó este lunes tras la reunión del Consejo de Ministros, celebrada de manera extraordinaria este lunes para aprobar el proyecto de ley que hace obligatoria la vacunación contra la covid de los sanitarios, que la normativa para que el certificado se exija a partir de agosto en restaurantes, bares, cafeterías, centros comerciales, entre otros lugares, se aplicará a principios de agosto y una vez que sea votada en la Asamblea Nacional "durante esta semana". En cambio su obligatoriedad en centros culturales se activa a partir de este miércoles, 21 de julio, por decreto.

Cierre nocturno del túnel de Bielsa

El túnel internacional Bielsa-Aragnouet solo ha permanecido 18 días abierto durante la noche. La Prefectura francesa de Altos Pirineos reactivó este lunes la orden de cierre entre las 22.00 y las 6.00, sin fecha prevista de reapertura en ese horario alegando razones de "control sanitario" en la frontera. La medida no afecta a los pasos de Somport en Canfranc o Portalet en el área de Formigal-Sallent de Gállego.

Sin problemas con la vacunación covid completa

A partir del 17 de julio se levantaron las restricciones para los viajeros que tengan un certificado de vacunación completo con una vacuna reconocida por la Agencia Europea de Medicamentos. No se necesitan medidas ulteriores. Eso sí, el justificante de vacunación sólo será válido cuando permita acreditar que la pauta de vacunación se ha completado: deben haber transcurrido dos semanas desde la segunda dosis en el caso de las vacunas que exigen dos dosis (Pfizer, Moderna o AstraZeneca) y cuatro semanas desde la inyección con vacunas de una dosis, caso de la Janssen. También se exigen dos semanas de antelación desde la inyección en el caso de personas que ya habían enfermado de covid-19.

Si no se está vacunado, todos los mayores de once años o más deberán presentar el test negativo de PCR o de antígenos. Esta obligación no se aplicará a desplazamientos que efectúen los residentes de las llamadas cuencas de vida fronterizas a 30 kilómetros a la redonda de su domicilio y de menos de 24 horas de duración, así como aquellos desplazamientos profesionales cuya urgencia o frecuencia sea incompatible con la realización de este tipo de test. Tampoco deben someterse a estas restricciones los desplazamientos de los transportistas en el desempeño de su labor.

Datos del coronavirus en Francia

Francia está inmersa en la cuarta ola de la covid-19. Según alertó este lunes Gabriel Attal, la incidencia del virus en Francia aumentó un 125 % en la última semana, siendo la dinámica de esta ola "muy fuerte". Los contagios diarios rondan los 12.000, doblando las cifras de la semana pasada.

La tasa de incidencia a nivel nacional en los últimos siete días es de 74 positivos por cada 100.000 habitantes, frente a los 37 de la semana anterior, pero en algunos departamentos supera ya los 250 o 300. El país registró en las últimas 24 horas un aumento de las hospitalizaciones por la covid-19, con 105 pacientes más en un día, según las últimas cifras de las autoridades sanitarias: hay en total 7.041 pacientes ingresados en el país, 902 de ellos en ucis (11 más que el pasado domingo 18).

"No hemos conocido una progresión tan fuerte desde el inicio de la epidemia en Francia", dijo Attal este lunes tras la reunión del Consejo de Ministros.

Últimas noticias sobre el coronavirus en Aragón.