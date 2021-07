La covid dispara a 210 las hospitalizaciones en Aragón y el 90% de los ingresados no está vacunado o solo tiene una dosis

El incremento de contagios de coronavirus se refleja ya en la presión asistencial. Salud Pública notificó este lunes 210 hospitalizaciones en la Comunidad, 60 más tras actualizar los datos del fin de semana. Es el doble que hace una semana (el día 11 había 102 pacientes que requerían ingreso) y el triple desde principios de mes: el día 1 eran 75. Aproximadamente, uno de cada diez enfermos, en torno a una veintena, habían recibido al menos una dosis de la vacuna. La DGA analiza el impacto hospitalario de la pandemia para decidir si aplica nuevas restricciones. Con un 10,55% de camas uci ocupadas por casos covid y un 5,31% en convencional, la Comunidad está en riesgo medio.

Enrique Bernal, investigador sénior del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud (IACS) y asesor de la Consejería de Sanidad, explicó que en torno al 90% de los ingresados "o no están vacunados o tienen la pauta parcial". Es, dijo, el resultado de un análisis de la cohorte covid que se mantiene en el IACS. De los 9.347 casos notificados desde el 1 de junio y hasta el pasado jueves, 300 enfermos requirieron ingreso (un 3%) y, de estos, 30 estaban inmunizados: "Hay que pensar siempre que la vacuna no es 100% efectiva, y que una cosa es reducir la transmisión comunitaria a partir de una cobertura vacunal y otra que las personas individuales puedan padecer covid después de ser vacunados". En su opinión, "hay que mantener la calma" porque "todas las predicciones indican que el número de casos, aunque en aumento en algún tramos de edad, ha decelerado, e incluso bajado en los grupos de menos de 30 años". Y, además, "el impacto en hospital y en las ucis es muy limitado". Respecto al índice reproductivo, que revela el promedio de personas que puede contagiar cada infectado, aseguró que "lleva bajando desde el día 6 que tocó el máximo (1,99) de forma estable (ahora está en 1,16). La proyección es que esté por debajo de 1 a final de esta semana o principios de la próxima".

Los enfermos en planta aumentan de manera rápida -ahora hay 187 frente a los 59 de hace tres semanas-, mientras que en la uci la progresión es más lenta. Las unidades de cuidados intensivos atienden a 23 personas, ocho más en este periodo. Pese al aumento de casos, Aragón sigue teniendo margen de maniobra, ya que hay 1.482 camas libres en hospitalización convencional y 109 en uci con respirador. El Salud, por el momento, mantiene sus previsiones de cierre de hasta 489 camas durante el verano para garantizar así las vacaciones al personal sanitario, pero sigue habilitando nuevas áreas covid en los hospitales aragoneses para atender el incremento de casos que requieren ingreso. El Miguel Servet, con 59 pacientes covid, cuatro en la uci, y el Clínico (40 en planta y cinco en cuidados intensivos) son los centros con mayor presión asistencial, y ya han tenido que habilitar espacios destinados a enfermos con coronavirus. Los planes de contingencia, además, incluyen otras medidas en caso de que la ocupación siga aumentando en esta onda epidémica, como seguir abriendo nuevas alas que ya se habían cerrado al descender la presión. Juan José Araiz, jefe de servicio de la uci del Clínico, trasladó su inquietud ante lo que puede ocurrir si no se controla esta oleada: "Ahora tenemos cinco pacientes covid en la uci y 20 no covid. La capacidad es de 28 camas, porque hay seis cerradas. Estamos rozando el límite". Todos los enfermos críticos, dijo, no estaban vacunados y la media de edad ronda los 40 años. "Quiero pensar que no va a ser lo mismo que en olas anteriores, pero todavía hay un porcentaje mayor de 50 años sin la pauta completa", afirmó.

Juan Luis Blas, jefe de Cirugía de los hospitales Royo Villanova y Nuestra Señora de Gracia (Provincial), añadió que el pasado fin de semana aumentó mucho la presión en Urgencias, lo que derivó en más ingresos. Para Esther del Corral médico internista en el Royo Villanova, "el porcentaje de pacientes que ingresan es menor que en oleadas anteriores". A los hospitales, añadió, llegan, sobre todo, enfermos con la pauta incompleta o sin vacuna: "Alguno ingresa a pesar de estar inmunizado, sobre todo gente muy anciana o con alguna enfermedad". Y han observado que muchos acuden por otro motivo y al hacer la PCR previa al ingreso se detecta la infección.

En el San Jorge de Huesca, el número de pacientes en la uci se incrementó de dos a cinco el fin de semana. De ellos, dos no están vacunados por diversos motivos. Del resto de enfermos en cuidados intensivos, dos ya habían recibido una dosis y otro tiene administrada la pauta completa. En el hospital Obispo Polanco de Teruel, los ingresos de pacientes con covid tras haber recibido una o las dos dosis de la vacuna casi se han triplicado en menos de una semana, al pasar de tres casos el 14 de julio a ocho ayer. De los 16 enfermos con covid que este lunes permanecían en la planta tercera, tres se infectaron tras haber recibido el primer pinchazo, concretamente, una mujer de 65 años, un hombre de 61 y otro de 38 años. Afectados por la enfermedad teniendo la pauta completa hay otras tres personas, un hombre de 78 años y dos mujeres de 61 y 84 años de edad, respectivamente. Además, en la uci del hospital turolense hay dos pacientes que enfermaron tras haber recibido la primera dosis. Uno de ellos tiene 38 años y el otro, 63. Daniel Rubio, médico internista del Obispo Polanco, estima que en las últimas semanas se ha producido una "relajación" en cuanto a medidas de prevención de contagios, lo que unido a las nuevas variantes de coronavirus y al tiempo transcurrido desde las primeras vacunaciones, constituye una complicada combinación de factores.