"Es un orgullo que José Luis reciba la Gran Cruz a título póstumo"

José Luis San Martín, el médico de familia del centro de salud de San Pablo que falleció por covid-19 en abril de 2020, fue distinguido este jueves en Madrid con la Gran Cruz del Mérito Civil a título póstumo, un reconocimiento que recibieron las familias de los 120 profesionales que han muerto en España durante la crisis sanitaria, que también se cobró la vida del traumatólogo Melchor Guillén y de Eloy Pérez Aguarón, limpiador del Miguel Servet.

El acto estuvo presidio por los Reyes y contó con la presencia del Gobierno central en bloque, representantes autonómicos y miembros de la sociedad civil. No pudo asistir el presidente de Aragón, Javier Lambán, por motivos médicos, aunque el año pasado, durante el primer gran homenaje a las víctimas de la covid, sí estuvo arropando a los presentes.

Eva, la mujer del doctor San Martín, y su hija fueron las encargadas de recoger la distinción. "Nos parece muy adecuado y conveniente que la sociedad no olvide a los sanitarios que perdieron su vida intentando salvar la de otros durante esta pandemia tan terrible", aseguró. No ocultó su "orgullo", ya que, a su entender, "no puede haber mayor servicio a la sociedad que perder la vida por los demás".

Tras el acto público, las familias asistieron a otro de carácter privado en el que estuvieron tanto los Reyes como el presidente del Gobierno y los máximos representantes del Congreso y el Senado. "Hemos sentido, tanto a los monarcas como al resto de autoridades, muy cercanos y preocupados por las circunstancias de cada familia. Nos hemos sentido muy representados por sus discursos", aseguró Eva.

Al homenaje asistió también la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien aprovechó volvió a dar las gracias a los sanitarios en sus redes sociales. "Nunca llevan capa pero estos meses, muchos héroes y heroínas bajo el anonimato han ayudado a superar los peores momentos de la pandemia", aseveró. También estuvo el senador del PAR Clemente Sánchez Garnica.