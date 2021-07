La transmisión en Aragón se frena entre los jóvenes pero crece entre los mayores

La incidencia de covid-19 en Aragón sigue aumentando y registra hoy un total de 383 casos por 100.000 habitantes en los últimos 7 días, frente a los 193 de la semana pasada y los 51 de hace dos semanas, según datos del Boletín Epidemiológico.

Aunque las mayores incidencias se dan en los grupos de edad de 15 a 29 años, en los últimos días se aprecia ya una tendencia descendente en los contagios de la población joven. Así, la tasa de 20 a 24 años es ahora de 1.778 casos por 100.000 habitantes a 7 días, la mayor entre todas las franjas de edad, pero inferior al pico, que se alcanzó a comienzos de semana, con 1.888 casos. Lo mismo sucede con el grupo de 15 a 19 años, el segundo con mayor incidencia, que ha estabilizado su incidencia en 1.358 casos, al igual que el de 25 a 29 años, con 1.030 casos por 100.000 habitantes a 7 días.

Si bien se mantienen estos grupos de edad como los más afectados por esta sexta ola, la transmisión ha afectado también a la población de mayor edad, con tasas que oscilan entre los 122 y los 325 casos por 100.000 habitantes a 7 días.

El Gobierno de Aragón admitió este miércoles "preocupación" por el creciente número de contagios de la sexta ola. Los 1.021 notificados en las últimas 24 horas representan la cifra más alta desde principios de noviembre, superando los picos de Navidad y Semana Santa.

El propio Ejecutivo autonómico esperaba que la curva se hubiese estabilizado a estas alturas, pero nada más lejos. "No es un buen dato", admitió la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, en relación a los 940 casos registrados el martes, tras el Consejo de Gobierno. Recalcó, en este sentido, que "la vacunación y la juventud no son antídotos totales". "Ser joven o estar inmunizado no quiere decir que uno no se pueda contagiar", manifestó.

Por provincias, en estos momentos Zaragoza acumula una incidencia a 7 días de 379; Huesca de 397; y Teruel, 344 casos por 100.000 habitantes. En lo que se refiere a las capitales, Teruel presenta una incidencia de 471 casos por 100.000 habitantes en la última semana; Huesca, 480 casos; y Zaragoza capital tiene una tasa de 373 casos por 100.000 habitantes.

En cuanto a los números absolutos, la comunidad acumula desde el inicio de la pandemia un total de 135.839 casos confirmados de COVID-19, de los que 123.605 han recibido ya el alta epidemiológica. Respecto a la mortalidad, se han registrado desde el inicio de la pandemia 3.554 fallecimientos.

Ingresos

Gracias al efecto de la vacunación, esta sexta oleada está teniendo, por ahora, un impacto moderado en los ingresos hospitalarios.

En los centros hospitalarios aragoneses había, a fecha de este miércoles, 118 pacientes covid (diez más que este miércoles y 30 más que en el anterior Boletín Epidemiológico la sema pasada). Los ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos se mantienen estables, con 17 casos frente a los 14 de la semana anterior y los 16 de hace dos semanas. En lo que se refiere a hospitalización convencional, se registran 101 ingresos frente a los 64 de la semana pasada.

Como referencia, en la anterior oleada se registró un pico de ingresos de 399 hospitalizados, con una incidencia muy inferior a la que se registra en la actualidad y que no superó los 165 casos por 100.000 habitantes. Con una incidencia similar a la actual, a mediados del pasado mes de enero se registraban 554 hospitalizados.

El seguimiento de los contactos a diez días sigue experimentado un aumento muy acusado, debido a las características de la población donde se han concentrado los casos y su elevada actividad social: en estos momentos se está realizando seguimiento a 10.598, frente a las 4.195 de la pasada semana.

El número básico de reproducción desciende y se sitúa en 1,27 (estimación del número de personas a las que puede infectar cada positivo) frente al 1,77 de la pasada semana. Y la tasa de positividad media de las pruebas realizadas asciende al 13,5% frente al 10,4% de la pasada semana.

Respecto a la presencia de cepas en la comunidad, el Laboratorio Satélite de Apoyo al Diagnóstico Covid del CIBA y los hospitales Miguel Servet y Clínico Universitario de Zaragoza han seguido analizando muestras positivas de covid. Durante la semana del 5 al 11 de julio se analizaron un total de 282 muestras, de las que 182 (64,5%) han resultado positivas a la variante delta. La variante alfa ha sido detectada en el 34,4% de las muestras (97).

Respecto a la situación de las residencias de mayores en Aragón, en estos momentos hay 15 brotes abiertos que afectan a 22 personas, 15 trabajadores y 7 residentes, todos ellos positivos por coronavirus. En este momento hay una persona hospitalizada. Desde que comenzó el segundo periodo de brotes en Aragón han fallecido 776 personas en las residencias de mayores de la Comunidad.