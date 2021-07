Suárez: "Si Sánchez ataca al Tribunal de Cuentas, el PP lo denunciará en Europa"

¿Cómo se gestó la petición al Tribunal de Cuentas de que fiscalizara la acción exterior del Gobierno catalán en 2017?

El ‘procés’ estaba en marcha y me llamaba la atención la acción exterior que había puesto en práctica la Generalitat, un gasto absolutamente ilegal. A partir de ahí redacté lo que es la iniciativa.

Fue después del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia.

En la comisión teníamos mayoría con Cs, pero hablé con el portavoz del PSOE, que manifestó que su grupo estaría por la labor de hacerlo, como así fue, con un discurso muy coherente, pero duro.

¿Que ha cambiado en el PSOE desde entonces?

El proyecto político de Pedro Sánchez. Al final, ha decidido gobernar en España con todo lo que no es el PP, el centroderecha y Vox, y eso hace que se haya entregado en manos de los independentistas, pero no es por casualidad. Tiene un proyecto que es claramente rupturista y disgregador, que pasa por aislar al PP, y es lo que está haciendo.

Llegó a hablar el ya exministro José Luis Ábalos de piedras en el camino de la reconciliación…

Cuando leí esas palabras lo primero que pensé es que incurren en una clara prevaricación. Al final está incitando al Tribunal de Cuentas a que cometa un delito, porque lo único que está haciendo es su trabajo. Que ahora el abogado del Estado no se pronuncie me resulta completamente sorprendente, porque es la primera vez que pasa esto.

¿Que ha podido ocurrir?

Su superior jerárquico le ha tenido que llamar. Es una situación extraña y paradigmática.

¿Es casualidad que la reclamación de los 5,4 millones por la acción exterior llegue días después de concederse los indultos?

Esto es un procedimiento que está claramente tasado en el Tribunal de Cuentas con unos plazos. Es un proceso muy riguroso. Lo articula una funcionaria del Tribunal de Cuentas que no tiene adscripción ideológica, en una liquidación que tiene más de 500 folios.

Entonces, ¿no hay razón para cuestionarlo?

El informe se aprobó hacerlo con una mayoría cualificada: Cs, PSOE, PP, UPN y con once de doce consejeros a favor, y un voto particular que jurídicamente no tiene un pase. Hay muchas horas de trabajo y de cualificados funcionarios detrás. Al final es complicadísimo desmontar un informe de esa naturaleza.

Sánchez sugiere que es una instancia administrativa.

Dice eso porque es consciente de que el Tribunal de Cuentas tiene una doble función, la de hacer informes y la de comunicar la responsabilidad contable y llevarla a cabo. En ese ámbito actúa como un juzgado a todos los efectos. Es un órgano jurisdiccional y cuando Sánchez lo ataca, está atacando a la Justicia. Sabe que el PP va a volver a ir a Europa, vamos a denunciar un nuevo ataque al poder judicial, y en Europa se van a poner muy en serio riesgo los fondos europeos.

Este mismo tribunal tendrá que fiscalizar el gasto.

Si lo que quiere Sánchez es manejar los más de 140.000 millones a su libre albedrío se va a encontrar con un importante problema, que es el tribunal. De ese informe al final se puede derivar la propia solicitud de Europa de devolver fondos, con lo cual se deberían intentar hacer las cosas bien y no plantear soluciones arbitrarias en el reparto de los fondos.

Como la ‘caja de solidaridad’ está vacía, la Generalitat propone crear un fondo complementario de riesgos por 10 millones para pagar la reclamación. ¿Es legal?

Sería como preguntarse si es legal que la DGT avale las multas que nos impone a los conductores cuando cometemos infracciones. Lo que tiene que hacer Sánchez es dar ordenes al abogado del Estado de que informe sobre la legalidad de esta cuestión y que la recurra. Es evidente que infringe unas cuantas normas. Sánchez ha decidido allanarles el camino a los que son sus socios y solo lo hace por pervivir en la Moncloa, nada más.

¿Es rehén Pedro Sánchez de los independentistas?

Conceder un indulto a alguien que ha dicho que lo volverá a hacer no hay quien lo entienda. Pero Sánchez los necesita para gobernar.

Juan Carlos Campo, el ministro de Justicia que los tramitó, acaba de ser cesado.

Eso indica cómo es el presidente del Gobierno. Una falta de escrúpulos, de moralidad y ética que me pone los pelos de punta.

¿Que le parece la remodelación del Gobierno?

Al final se cambian los figurantes con menos peso. Sánchez ha buscado unos auténticos palmeros.

¿Por qué cree que prescinde de Carmen Calvo, de José Luis Ábalos y de Iván Redondo?

Porque quizá en algún momento se han atrevido a oponerse a los planteamientos de Podemos, y Podemos es clave para Sánchez en ese proyecto de ruptura.

¿Cuáles deben ser las prioridades de Aragón para este Gobierno?

La financiación autonómica. Y me preocupan mucho los planes hidrológicos de cuenca, del plan se han negociado muchas cosas con Oriol Junqueras en Lledoners y la reivindicación histórica de ERC es el caudal ecológico del Delta, y eso es restar recursos hídricos de Aragón y que no podamos ni utilizar los pocos embalses que están hechos. Y el eje Algeciras-Madrid-Zaragoza.

Tenemos una ministra aragonesa. ¿Nos servirá de algo?

Conozco personalmente a Pilar Alegría y le deseo lo mejor. Decir si nos servirá para algo con Sánchez es complicado. Ya me gustaría. En los próximos presupuestos lo veremos. De lo único que va a servir es para hacer de contrapeso al que Sánchez considera su enemigo, que es Javier Lambán, e intentar plantear una alternativa de cara al próximo congreso.

En este contexto, las encuestas apuntan a que el PP ganaría las elecciones.

El tema de los indultos ha llegado a la ciudadanía. Los ciudadanos están hartos de ver cómo día a día hay que seguir haciendo concesiones a alguien que se quiere ir de España. El objetivo político de uno no puede ser sentarse en su sillón, sino su país.

¿Llega el PP-Aragón unido al congreso autonómico?

Creo que sí. Más allá de lo que se quiera pensar, el PP es un partido unido que tiene un único objetivo: trabajar para recuperar el Gobierno de Aragón. Un buen resultado electoral en el Ayuntamiento de Zaragoza es un buen resultado en la provincia. Estoy convencido de que gobernaremos las dos instituciones.

¿Hará Teruel que se tambalee el tablero electoral?

Veo a Tomás Guitarte que anuncia muchas cosas en Teruel pero no se materializa nada.