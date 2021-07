Preocupación en la DGA por la sexta ola tras sumar 940 positivos y aumentar los ingresos

El Gobierno de Aragón admitió este miércoles "preocupación" por el creciente número de contagios de la sexta ola. Los 940 notificados en las últimas 24 horas representan la cifra más alta desde principios de noviembre, superando los picos de Navidad y Semana Santa. El propio Ejecutivo autonómico esperaba que la curva se hubiese estabilizado a estas alturas, pero nada más lejos. "No es un buen dato", admitió la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, tras el Consejo de Gobierno. Recalcó, en este sentido, que "la vacunación y la juventud no son antídotos totales". "Ser joven o estar inmunizado no quiere decir que uno no se pueda contagiar", manifestó.

El hecho de que un 50% de la población tenga ya las dos dosis, afirmó la también portavoz de la DGA, "está marcando la diferencia" respecto a otras olas, y los niveles de hospitalización están cinco veces por debajo de los de principios de enero. No obstante, el propio Ejecutivo advirtió de que "cuanto más crece el número de contagios, más posibilidades hay" de que terminen infectándose otros grupos de edad.

También la ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmó al término del Consejo Territorial que "no se pueden descartar casos graves" conforme aumenta el número de positivos, y que los viajes de fin de curso han dado paso a "una transmisión en sábana de grupos no vacunados". "Hay dos curvas de incidencia: la de los mayores de 40 y la de los que se sitúan por debajo", dijo.

También pidió "medidas y tiempo" para frenar la ola. Incidió en que el Gobierno central irá "de la mano" con las comunidades autónomas, aunque no está previsto aprobar medidas de rango estatal más allá de las recogidas en el conocido como ‘semáforo covid’.

Aunque, por ahora, las restricciones "son las que son", en el Pignatelli no descartan tener que endurecer las medidas para frenar la propagación del virus, sobre todo si el volumen de contagios se mantiene en estos niveles. "Tenemos una ley que nos permite tomar medidas con garantía. Si hace falta flexibilizar o extremar las precauciones, será el Departamento de Sanidad el que lo haga público", indicó Mayte Pérez.

La consejera ve "absolutamente justificado" pedir "un mínimo esfuerzo más" a la población debido al "estrés" al que está sometida la Atención Primaria. También se refirió al vaivén judicial vivido en las últimas horas. "Somos conscientes del impacto que tienen las medidas, pero también de que son necesarias para frenar el efecto de los contagios", dijo.

La escalada de casos –que acercan a la Comunidad a los peores niveles de toda la pandemia– ha hecho que Aragón está ya en riesgo extremo tanto a 7 como a 14 días. A una semana, el dato está en los 359,8 contagios por cada 100.000 habitantes y a dos, en los 514,7. Jaca, con 32 positivos, y Ejea de los Caballeros, con 31, registraron este miércoles los peores números de todo Aragón, mientras que, por edades, las peores estadísticas se concentraron en los jóvenes de 15 a 24 años, con el 39,5% de los casos.

"No hay un freno tan potente"

La tasa de multiplicación, que mide la velocidad de propagación del virus, empieza a ralentizarse entre los jóvenes, pero sigue siendo superior a uno, lo que augura días complicados. El problema, apuntó Jesús Gómez Gardeñes, profesor titular en el Departamento de Física de la Universidad de Zaragoza, es que "está aumentando en el resto de grupos". "Lo hace un poquito cada día. Gracias a la vacunación, no es esperable que alcance los mismos niveles que en los menores de 30, pero hay que estar alerta", expresó.

En su opinión, "era esperable" este volumen de contagios, ya que "no hay un freno tan potente como en olas anteriores". "Hablamos de un grupo de edad sin apenas vacunar, con ámbitos de socialización de riesgo abiertos y mucha movilidad. A esto hay que añadir que su porcentaje de asintomaticidad es mucho mayor que el promedio y que la variante delta es más contagiosa", indicó.

Solo en las últimas 24 horas se han hecho 4.670 pruebas. Las 5.635 analizadas dejan, además, altos porcentajes de positividad. Concretamente, un 25,1% en los test de antígenos y un 14% en las PCR.

Se ha producido, asimismo, un notable repunte del número de ingresos. Actualmente son 108 las personas que se recuperan en los hospitales aragoneses, 14 más que las que aparecían en el último boletín. Hasta 17 lo hacen en las unidades de cuidados intensivos y 91, en camas de planta.