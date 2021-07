"La mayoría de los pacientes que ingresan en Aragón no están vacunados"

El riesgo de que esta explosión de contagios acabe afectando a los hospitales preocupa cada vez más. Aunque la campaña de vacunación está evitando más ingresos, actualmente siguen siendo más de 100 personas las que se recuperan en planta o uci. "La mayoría de los pacientes que ingresan todavía no han recibido las dosis o no han querido vacunarse", detalló Teresa Tolosana, presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza, quien calificó estas cifras de "alentadoras" por los efectos positivos que provoca la vacuna. "Si no estuviera funcionando, la situación sería muy distinta", remarcó en una clara referencia al incremento que se experimentaría en la presión hospitalaria.

No obstante, Daniel Rubio, médico internista del Hospital Obispo Polanco de Teruel, alertó ayer de que, "lamentablemente", empiezan a aparecer contagios en personas que habían recibido una o las dos dosis. El especialista calcula que en el último mes han llegado a este centro sanitario de cinco a seis pacientes en estas circunstancias. Uno de los enfermos que ocupan actualmente la uci empezó a presentar síntomas al día siguiente de recibir la primera inyección, por lo que se sospecha que pudo contagiarse con anterioridad e incubaba la infección cuando acudió a vacunarse.

En la planta tercera del hospital turolense se recuperan también un hombre de 55 años, que se infectó días después de recibir el primer pinchazo, y una mujer de 82 años, que tenía ya la pauta completa. Además, ha dado positivo un sanitario que se vacunó en los primeros meses de la campaña.

Rubio explicó que la llegada de la vacuna y la mejoría de los datos en los últimos meses han podido crear entre la población una falsa sensación de seguridad "que hace que nos relajemos en cuanto a las medidas de seguridad y que haya en la calle una mayor carga viral y transmisión de la misma". A su juicio, la efectividad de la vacuna parece tener "una caducidad" y "debemos tenerlo en cuenta".