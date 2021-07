Nuevo máximo de contagios de la sexta ola de la covid en Aragón: 1.021 casos en un día

Los contagios de coronavirus siguen disparados en Aragón. Si este miércoles asustaba la gran incidencia de nuevos contagios, que retrocedían a cifras de noviembre, los datos provisionales conocidos este jueves son aún peores. La Comunidad suma 1.021 nuevos positivos, 81 casos más que ayer y 393 más que hace una semana. La incidencia acumulada vuelve a situarse en riesgo extremo y María de Huerva encabeza el número de nuevos contagios al sumar un total de 45. También destacan los 28 de Teruel Centro, a los que hay que sumar los 15 de la zona del Ensanche de la capital turolense. También los 23 positivos de Jaca, los 19 de Fuentes de Ebro, los 18 de Épila o los 17 de La Almunia de Doña Godina.

Es la cifra más alta de contagios diarios desde el pasado 7 de noviembre, que dispara la tasa de incidencia por 100.000 habitantes en 14 días a 576,7.

Según los datos provisionales publicados en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, 770 contagios se han notificado en la provincia de Zaragoza, 157 en la de Huesca y 79 en la de Teruel, mientras que en 15 no se ha identificado la procedencia.

Entre los municipios de más de 10.000 habitantes, Jaca presenta la tasa de incidencia más alta por 100.000 habitantes en 14 días con 1.035,9 casos.

Por capitales de provincia, Teruel registra una incidencia de 805,7, Huesca de 787,7 y Zaragoza de 554,2.

La sexta ola, que ha comenzado afectando principalmente a los jóvenes al ser la población pendiente aún de la vacunación, supera ya los picos de Navidad y Semana Santa. El propio Ejecutivo autonómico esperaba que la curva se hubiese estabilizado a estas alturas, pero nada más lejos. "No es un buen dato", admitía este jueves la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, tras el Consejo de Gobierno. Recalcó, en este sentido, que "la vacunación y la juventud no son antídotos totales". "Ser joven o estar inmunizado no quiere decir que uno no se pueda contagiar", manifestó.

También la ministra de Sanidad, Carolina Darias, confirmó al término del Consejo Territorial que "no se pueden descartar casos graves" conforme aumenta el número de positivos, y que los viajes de fin de curso han dado paso a "una transmisión en sábana de grupos no vacunados". "Hay dos curvas de incidencia: la de los mayores de 40 y la de los que se sitúan por debajo", dijo.

Aunque, por ahora, las restricciones "son las que son", en el Pignatelli no descartan tener que endurecer las medidas para frenar la propagación del virus, sobre todo si el volumen de contagios se mantiene en estos niveles. "Tenemos una ley que nos permite tomar medidas con garantía. Si hace falta flexibilizar o extremar las precauciones, será el Departamento de Sanidad el que lo haga público", indicó Mayte Pérez.

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 135.839 y a 123.605 las que se han recuperado, de las que 94 recibieron el alta ayer.

El número de personas fallecidas por covid-19 asciende a 3.554, cuatro más de las que figuraban ayer en el portal, ninguna en las 24 horas previas.

Últimas noticias del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.