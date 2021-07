La nieve sorprende a los habitantes y turistas de Benasque en pleno mes de julio

Que nieve en verano en las cumbres pirenaicas no es tan extraño cuando se habla de alturas superiores a los 2.000 metros, aunque es verdad que el fenómeno era más común hace tres o cuatro década. No obstante, siempre es llamativo el hecho de ver nieve en julio; menos común sería en agosto. Este martes 13 de julio ocurrió en el puerto de Benasque, a unos 2.400 metros de altitud, donde no nevaba en julio desde 2017. La web francesa Météo Pyrénées aclaraba que las temperaturas de 5 y 6 bajo cero en la zona de los tresmiles entre Benasque y Luchon no constituyen un récord, y que las nieves caídas en Benasque, aunque cuajen, desaparecerán en cuestión de 48 horas. Hay disponible un vídeo de la nevada grabado por Julien Laporte.

Vídeo con las imágenes de la nevada grabada por Julien Laporte

🌨 Nevando copiosamente en Benasque (13 de julio) pic.twitter.com/7tbw1xvigL — Benasque 🏔️ (@Benasque_) July 13, 2021

Consulta la predicción del tiempo en Aragón.