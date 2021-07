¿Hay carreteras peligrosas para ir de Zaragoza a Salou, Cambrils o La Pineda?

El viaje desde Zaragoza a Salou es un clásico veraniego del último medio siglo. La playa tarraconense alberga a miles de ciudadanos aragoneses cada año, bien porque tienen allá segundas residencias o por alquileres puntuales, atraídos precisamente por la posibilidad de disfrutar de las vacaciones junto a muchos seres queridos. El viaje supone algo más de dos horas y media en coche si se opta por la versión más rápida y habitual; autopista AP-2, salida a la altura de Montblanc para coger la C-14 hasta destino, pasando por Reus. Son 240 kilómetros.

NOTICIAS RELACIONADAS La carretera convencional más peligrosa de España está en Zaragoza

Si la autopista no es una opción, puede tomarse la N-II hasta Lérida y salir ahí a la N-240 para tomar la dirección de Salou, vía Valls. También se puede ir por la N-II hasta Fraga, tomar la C-12 en dirección Flix (ya en Tarragona) y Mora de Ebro y coger en este último punto la N-420 hasta Salou. Son seis o siete kilómetros menos, pero media hora más de viaje al no contar con la libertad de aceleración de la autopista. Además, la N-420 es una de las vías con menor número de incidentes entre las más transitadas de Tarragona, según el último baremo de Automovilistas Europeos Asociados (AEA); tiene un moderado Índice de Peligrosidad Medio (IPM) en el periodo 2015-2019, teniendo en cuenta el número de accidentes con víctimas contabilizados en el tramo de un kilómetro de carretera y el número de vehículos que utiliza diariamente dicha carretera. A tenor de los datos ofrecidos por la AEA ninguna de las vías que comunican directamente Zaragoza con Salou, Cambrils y La Pineda están entre las más peligrosas de España. Dos de las señaladas por esta institución en la provincia de Tarragona sí tienen tramos conflictivos, pero no en la ruta que comunica la capital zaragozana con estas tres populares playas. En cambio, este mismo baremo señala al tramo de carretera convencional más peligroso de España en Zaragoza, en el kilómetro 245 de la N-2.

Eso sí, hay un punto en la parte final del recorrido en el que debe marcharse con sumo cuidado si se quiere visitar Tarragona antes de ir a Salou, Cambrils o La Pineda; es el kilómetro 17 de la autovía T-11 entre Reus y Tarragona, cerca de la capital provincial, con elevada concentración de accidentes con víctimas. Lo mejor es salir con calma, ir bien aprovisionados de agua, hacer una breve parada con el fin de que el conductor repose y confiar en que no haya atascos a la entrada. Después solo queda disfrutar del mar.