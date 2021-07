Aragón abrirá la próxima semana las citas para la vacuna contra la covid de los jóvenes de 12 a 17 años

Aragón abrirá las agendas de vacunación para los jóvenes de entre 12 y 17 años la próxima semana. La consejera de presidencia, Mayte Pérez, ha adelantado este miércoles al término del Consejo de Gobierno que las previsiones del Departamento de Sanidad se adelantarán 15 días y que en cuestión de una semana, una vez que lo apruebe la correspondiente comisión, los menores podrán coger cita. La previsión es que se vacunen con Pfizer, la única marca que, por el momento, está aprobada para este grupo de edad.

La también portavoz del Ejecutivo autonómico ha reconocido que los cerca de mil positivos notificados hoy “no son un buen dato”. “Pensábamos que estábamos estabilizándonos, pero las cifras no son buenas, son preocupantes”, ha dicho. Pérez ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad individual y ha admitido que, pese a que la presión hospitalaria no es equivalente a la de olas anteriores, “cuanto más crece el número de contagios más posibilidades hay de que incorporen nuevos grupos de edad”.

"La vacunación y la juventud no son antídotos totales"

“La vacunación y la juventud no son antídotos totales. No quieren decir que no puedas contagiarte”, ha subrayado. No ha ocultado la consejera de Presidencia que la Atención Primaria está “estresada” con los rastreos, las PCR y la vacunación, de ahí que pedir “un mínimo esfuerzo más” esté “absolutamente justificado”. En este sentido, ha destacado el trabajo que se está haciendo desde los centros de salud para rellenar horarios. También ha comentado que hasta un 40% de los grupos de edad abiertos en las últimas horas ya tienen fecha y hora para su primera dosis, así como que en las próximas horas, la Consejería de Sanidad abrirá la posibilidad de que los inoculados con Astrazeneca adelanten su segunda dosis.

Pese a que los contagiados siguen siendo “mayoritariamente gente joven”, la transmisión comunitaria hace que exista “más probabilidad” de que se infecten otros grupos de edad. Respecto a las medidas, ha incidido en que “de momento, son las que son”, si bien ha subrayado que la ley aragonesa permitirá flexibilizarlas o endurecerlas si se considera necesario. Y en cuanto a la polémica con la hostelería, ha incidido en que el diálogo del Departamento de Sira Repollés con las asociaciones del sector es “permanente”. “ Somos conscientes del impacto de las restricciones, pero también que son necesarias para frenar el efectos de los contagios”, ha afirmado.