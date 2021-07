Lambán celebra que Sánchez sustituya como jefe de su gabinete a un publicista por un político muy respetado por todos

"No les oculto la alegría de que Pilar Alegría sea ministra, pero ha habido una decisión que nos ha gustado mucho y es la de sustituir como jefe de gabinete del presidente a un publicista por un político muy respetado por todos nosotros". No se muerde la lengua el presidente de Aragón, Javier Lambán, al valorar la crisis de Gobierno, una revolución que Pedro Sánchez está tan legitimado a hacer como él mismo, al ser secretario general del PSOE-Aragón, a valorar. Y lo ha hecho.

Al barón aragonés le "satisface" que Alegría sea ministra de Educación, y reivindica la colaboración que mantuvo con ella a la hora de forjar su trayectoria política. Ha recordado cómo la nombró secretaria de Organización del PSOE-Aragón, consejera de Innovación y cómo "organizó todo el apoyo de las primarias" para que fuera candidata a la alcaldía de Zaragoza. Pero ahí se truncó la relación. Fue en el preciso momento en el que Alegría se rebeló y modificó la lista a las municipales, en un pulso al aragonés que apoyó Ferraz y que derivó, meses después, en su designación como delegada del Gobierno en Aragón, y como principal bastión sanchista.

Pero no parece que Lambán se sienta amenazado por meteórico ascenso de Alegría. "Estos días les he visto preocupados e inquietos por mi futuro personal y político. Los quiero tranquilizar. Presido un gobierno sólido, cohesionado, que está dando estabilidad política y social a Aragón", ha recalcado. En el área orgánica, el barón aragonés ha asegurado que "hacía años" que en el PSOE regional no se veía el "grado de cohesión y de unidad" que hay en este momento. Preparan, de hecho, el congreso y las primarias a la secretaría general en Aragón, que se celebrarán entre septiembre y noviembre, y que se van a producir "con normalidad y con mucha previsibilidad". ¿Optará Lambán a la reelección? Habrá que esperar. Este martes se ha limitado a despejar una incógnita, la de la salud, y lo ha hecho "desde un punto de visto positivo". "Hasta que no se convoquen las primarias no comunicaré mi decisión de presentarme o no", ha zanjado.

Así que el escueto, aunque cualificado, respaldo que obtuvo la aragonesa Pilar Alegría en su toma de posesión Madrid solo fue consecuencia de la premura con la que surgieron los cambios. "La crisis de Gobierno surge de improviso el sábado y los consejeros estaban de vacaciones o tenían su agenda", ha detallado. Y María Victoria Broto era la que podía asistir, una presencia que ha considerado "dignísima".