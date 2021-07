"Vivo una mezcla de emoción y agobio: solo espero que la violencia no se desate en Cuba"

“Es, sin duda, un momento histórico. Tras 62 años el pueblo ha dicho ‘basta’ y ha salido a la calle. Desde la distancia lo estamos viviendo con mucha emoción pero también con mucho agobio porque hay miedo a las represalias y a que se desate la violencia en Cuba”. Neilys Marrero es instructora de baile en Zaragozando A Lo Cubano. Lleva cinco años instalada en Zaragoza y cuando ve en las noticias las protestas que, al grito de ‘libertad’, están comenzando a tomar las calles de Cuba siente una mezcla extraña de ilusión pero también miedo porque “es duro ver la represión contra el pueblo que se manifiesta pacíficamente y sin armas”.

Neilys, como los más de mil cubanos que viven en Aragón (1.540, según el INE), tratan estos días de contactar con sus familiares a 7.300 de kilómetros de distancia. “Las comunicaciones se han vuelto muy difíciles. Las redes sociales se han caído e internet lo han cortado. Es posible hablar solo por teléfono y las llamadas apenas duran diez o quince segundos antes de interrumpirse”, cuenta la joven. “Ayer pudimos hablar a las nueve de la noche y lo seguí intentando sin éxito hasta las tres de la mañana”.

Imagen de la concentración de la tarde de ayer en Zaragoza. Heraldo.es

“Nuestros familiares en la isla son ya mayores y no se van a meter en líos, pero los jóvenes deberían tener cuidado. No solo porque las fuerzas de seguridad les puedan hacer frente en las calles sino porque a veces también los graban, los identifican y luego van a buscarlos a sus casas”. Henry Soto trabaja en El Paladar, conocido restaurante de la capital aragonesa especializado en comida cubana, y está deseando que “esto se acabe ya, que son muchos años de un régimen en los que la gente no ha podido ser libre”. Los medios califican de “inédita” la ola de protestas porque pocas veces se había escuchado en las calles de La Habana y otras ciudades proclamas que no fueran más que las adictas al régimen.

“Sí ha habido más manifestaciones, pero no tan espontáneas como esta”, dice Graciela Velasco, que hace más de una década emigró a Zaragoza, donde se dedica al servicio doméstico. “Dicen que es la mayor protesta desde la revolución, pero ha habido otras. Recuerdo que en 1994 también parecía que la cosa iba a cambiar con el llamado ‘maleconazo’ y también hace cinco o seis años cuando Obama anunció que se levantaría el embargo pensamos que llegaría algo de luz y prosperidad, pero nada ha cambiado”, afirma Graciela. De hecho, la discusión se encarniza cuando se pone sobre la mesa si el problema surge de un régimen dictatorial o de un bloqueo -al que Naciones Unidas hace oídos sordos- que es contrario al derecho internacional e impide la llegada de materiales y recursos.

Pero, ¿por qué se ha decidido el pueblo cubano a salir ahora a la calle? Los ‘guantanameros del Ebro’ coinciden en señalar que son muchas las circunstancias que se dan la mano para las protestas: la grave crisis económica, el cansancio por una pandemia que las autoridades no han sabido controlar y, como es triste costumbre, la escasez y desabastecimiento de medicinas, alimentos y productos básicos. “El problema es que no hay futuro. Que con un régimen que lleva instalado en el poder desde 1959 los jóvenes ya no tienen nada que perder”, explican.

En la isla hay movimientos antigubernamentales "pero no tienen visibilidad ni líderes"

"Este malestar se viene gestando desde hace años, cuando Cuba se quedó sin socios, sin ayudas, sin recursos, cayó la divisa... En la isla hay muchos movimientos antigubernamentales diferentes pero no tienen visibilidad ni un líder. Pienso, por ejemplo, en el grupo San Isidro, de La Habana, que es gente de extracción muy pobre pero con las ideas muy claras", explica Mayte Suárez, representante de la asociación Cubanos Libres en España, que el pasado mes de abril expusieron sus planteamientos y buscaron el apoyo de los partidos en las Cortes de Aragón.

Suárez explica que "los de fuera somos la única fuente de ingresos del país" y el régimen se vio obligado a abrir las comunicaciones porque "los que recargamos los teléfonos de los parientes somos los emigrados". Por esa rendija de internet y las redes se produjo "el destape de lo social y lo político", porque "no había un telón de acero pero sí un férreo muro".

La mecha de la actual protesta parece que prendió en la ciudad de San Antonio de los Baños, cerca de Artemisa, y se difundió rápidamente por las redes sociales hasta que estas dejaron de funcionar. Previamente se había hecho viral otra campaña que trataba de llamar la atención de la comunidad internacional con los reclamos “Sos Matanzas” (la región más afectada por la covid), “Sos Cuba” y “Cuba necesita ayuda”. Estos lemas los compartieron numerosas personalidades como el actor Yotuel Romero, la cantante Dayamí La Musa o el pívot del Casademont Javier Justiz, entre otros.

En la calles de La Habana marcharon cientos de personas al grito de “abajo la dictadura” y “patria y vida”, poco antes de que comenzaran los arrestos y los enfrentamientos violentos.. “El verdadero problema es la llamada al ‘combate’ que ha hecho el presidente Díaz-Canel. ‘Combate’ es una palabra dura y con muchas reminiscencias para los cubanos. Eso da alas a que los manifestantes que apoyan al gobierno, revolucionarios se dicen ellos, se tomen la justicia por su mano”, opina Jorge Díaz-Rivas. "Es una barbaridad. Una invitación a la guerra civil", puntualiza Mayte Suárez. Unos y otros dicen tener constancia de una fuerte presencial militar en las calles de Santiago y La Habana, y recuerdan que en la isla rige el toque de queda por la pandemia. “Eso está facilitando que haya muchas más detenciones sin garantías”, asegura Suárez. Desde Amnistía Internacional ya han advertido que desde la noche del pasado domingo en la isla se están dando “detenciones arbitrarias, amenazas y ataques a periodistas”. También se han reportado “personas heridas por disparos”, pero a ciencia cierta aún no hay datos sobre la represión de esta ola de protestas.

Protesta contra el gobierno de Díaz-Canel ayer en Zaragoza. C. P. B.

“Muchas veces se ha hablado del principio del fin del régimen comunista, pero el gobierno se mantiene firme”, decían ayer algunos de los cubanos reunidos en la plaza del Pilar para exigir que el Ejército no la tome con los manifestantes. “Se dijo cuando murió Fidel y cuando se retiró Raúl Castro, pero esto no acabará hasta que no acabe el bloque económico”, auguraban. Entre proclamas (Viva Cuba libre) y algunas frases de su héroe nacional José Martí (que, por cierto, estudió en Zaragoza), en unos altavoces de mano sonaba el ‘Ya se acabó’, estribillo de la canción ‘Patria y vida’, que quienes quieren un cambio en Cuba han convertido en himno. “Es el eslogan contrapuesto a lo que decían los castristas, aquello del ‘Patria o muerte’”, explicaban, al tiempo que contaban que era una de las canciones más escuchadas en el exilio de Miami.

Una última derivada de esta situación tan excepcional en la isla es cómo puede afectar al turismo, si bien desde la agencias explican que Cuba no era este año uno de los destinos más solicitados. En Consultia Travel explican que este estallido no se deja notar en las cancelaciones porque reservas tampoco había previamente dado que la covid en la isla estaba muy descontrolada y este 2021 los viajeros solo se han interesado por el turismo de interior o por desplazamientos más sencillos y comedidos.