Arena, mar y... tratamientos de estética

Sonia es una mujer de 49 años de Barbastro que actualmente vive en Hospitalet de l’Infant. Se dedica al mundo inmobiliario y empezó a “cuidarse” hace poquito. “Tenía muchas verrugas y manchas en la cara y en el escote y me veía fatal, hasta que conocí una clínica en Cambrils que me cambió la vida”, comenta. Comenzó con un tratamiento de láser para que desaparecieran esas lesiones cutáneas y desde entonces acude regularmente a este centro para someterse a diferentes tratamientos para el cuidado de la piel. “Me dejo aconsejar por los profesionales de la clínica que saben muy bien lo que me conviene y estoy muy contenta con los resultados”.

Hoy Sonia ha ido a la clínica Regenéric para realizarse una limpieza de cutis. “Quería preparar mi piel para antes de las vacaciones y mejorar la textura y estimular el colágeno”, nos explica.

La medicina estética ha experimentado una gran popularización en los últimos años. No se trata de someterse a cirugías, pero cada vez son más las personas que buscan, a través de tratamientos mínimamente invasivos, mejorar la imagen y prevenir el envejecimiento. Algunas prefieren realizarse esos pequeños retoques aprovechando las vacaciones para volver luego a sus casas con mejor aspecto. Las inversiones en estos tratamientos suelen oscilar entre los 150 y los 300 euros de media, pero todo depende de las exigencias de cada uno.

Merche, una mujer de 53 años que vive en Zaragoza y tiene un apartamento en Cambrils. Ella aprovecha el verano para realizarse algún retoque. “De momento me he puesto botox en la zona de la frente y al lado de los ojos para relajar las arrugas y las patas de gallo”, comenta.

De hecho, el rey de los retoques sigue siendo, como en años anteriores, el bótox. Este tratamiento se ha convertido en el más demandado, además se puede administrar durante los meses de sol, “porque no influye para nada”, explica la doctora Soledad Medina.

Con estos tratamientos no solo se trata de reducir arrugas sino de verse mejor, aclara la médico. “También se aplica como preventivo para evitar futuros surcos en la piel, en personas que tienden a fruncir mucho el entrecejo o en pieles muy finas que tienden a marcar arrugas de manera prematura”.

El segundo tratamiento más demandado es el relleno de ácido hialurónico. Redefinir y aumentar volumen en labios, rellenar surcos, aumento de pómulos… son sutiles retoques que mejoran el aspecto general del rostro al tiempo que hidratan la piel.

Mónica Bonet del centro de estética Imatge en Salou explica que sus clientes suelen tener más de 25 años y buscan tratamientos corporales con aparatología para remodelar el cuerpo y tratamientos de rejuvenecimiento para el rostro. “El ácido hialurónico y las vitaminas para el rostro tienen bastante éxito porque se ven los resultados en pocos días”.

En el último año han empezado a despuntar términos como la micropigmentación (una especie de maquillaje permanente que ayuda a corregir algunas zonas) o los hilos tensores, que ayudan a tensar el rostro. Dos técnicas muy diferentes pero que mejoran el aspecto de manera espectacular.

El tipo de personas que acude a estos centros es muy variado, el abanico de edad es cada vez más amplio. Por sexos, las mujeres son las que más recurren a los retoques. Sin embargo, cada vez son más los hombres que pisan las consultas de los expertos en estética. “La paciente más joven que tengo tiene 13 años y viene con su madre para hacerse alguna limpieza de cutis y la más mayor tiene 92 años”, afirma Medina. En ocasiones sostiene que ha visto a tres generaciones someterse a diferentes tratamientos.

La mayoría de clientas son de la zona, pero en verano cambiael perfil y “tenemos desde francesas, a gente del norte de España, Aragón, Andorra…” que aprovechan sus vacaciones para verse mejor.