El concurso de traslados de facultativos especialistas renueva 213 plazas en Aragón

El concurso de traslados de facultativos especialistas entre hospitales que se ha desarrollado en las últimas semanas en la Comunidad ha renovado 213 plazas. El Servicio Aragonés de Salud, además, convocó de forma prácticamente simultánea los actos centralizados en los que se adjudicaron 282 de los 327 puestos vacantes en distintos servicios, lo que representa el 86%. Para Félix Pradas, director de área de Coordinación Asistencial, en términos globales "se han movilizado unos 500 profesionales" en unos procedimientos, dijo, que han conjugado "el derecho a tener un horizonte laboral con la garantía de una asistencia sanitaria bastante certera y completa en casi todos los centros".

"El reto -añadió- era muy importante con el objetivo de que no hubiera desatención y se cubrieran los huecos disponibles en la mayor parte de especialidades". Reconoció, no obstante, que "hay profesionales que dejan una vacante que no siempre se cubre, porque en algunos casos existe déficit de médicos". Según los últimos datos facilitados por el Departamento de Salud, hay 2.903 médicos especialistas trabajando en los hospitales aragoneses.

"Cuando entendemos que hay dificultad para cubrir una determinada plaza, no pasa en todas las especialidades, intentamos hacer los contratos más atractivos ofreciendo uno mixto: trabajan una parte de su jornada semanal en un hospital periférico y otra en un hospital habitualmente de Zaragoza, pero también de Huesca", explicó.

"Son un incentivo importante para los facultativos porque les permite mantener la vinculación con un gran hospital y hace el contrato más interesante", añadió.

Distintas especialidades

El Salud ha suscrito con esta fórmula 47 contratos para distintas especialidades: Angiología y Cirugía Vascular, Traumatología, Dermatología, Neumología, Oftalmología, Reumatología y Otorrinolaringología. "Esta modalidad se ha generalizado el último año, pero llevamos cuatro trabajando con ella", concretó Pradas.

Tras el concurso de traslados, el servicio de Trauma del Hospital de Barbastro se quedó con seis vacantes. Desde la Consejería explicaron que se decidió, "como es frecuente en muchos centros periféricos", sacar contratos mixtos, de manera que dos profesionales acuden a esta localidad oscense tres días a la semana y al otro centro, dos.

Los problemas de falta de personal se concentran además en los dos sectores turolenses en determinadas especialidades. En Teruel, en Otorrinolaringología, Psiquiatría y Rehabilitación; y en Alcañiz, en Endocrinología, Radiodiagnóstico y Urología. "Intentamos que con ayuda de profesionales de otros centros o ajustando las vacaciones no derive en una falta de asistencia", añadió.

Pradas recordó que se ha recurrido a la colaboración entre centros para reforzar, por ejemplo, la unidad de cuidados intensivos del Obispo Polanco de Teruel: "Hay un ‘pool’ de 15 intensivistas -los nueve contratos de refuerzo covid y los seis médicos residentes que acabaron en mayo su formación- que se turnan aquellas guardias que "por problemas de plantilla no se pueden cubrir".

El concurso de traslados se alterna con la oposición, cuyos exámenes empezarán la segunda quincena de septiembre. La Plataforma de Médicos Eventuales de Aragón llevó a las Cortes su rechazo a esta oferta pública y solicitó su paralización alegando que el proceso se convocó "durante la peor oleada de la pandemia". Ante esta reclamación de los facultativos, Pradas adelantó que este sistema de acceso "hoy por hoy es el que está vigente".