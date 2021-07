Los alcaldes apuestan por actos con aforo y refuerzos policiales para las ‘no fiestas’

Las fiestas patronales de julio y agosto se verán reducidas a la mínima expresión por segundo año consecutivo por la covid-19. No habrá cabezudos ni actos que puedan provocar aglomeraciones, pero tampoco se renunciará a programar actividades culturales con aforos y distancia de seguridad. Municipios como Pastriz organizarán cafés concierto "con el público sentado" y otros como Quinto, espectáculos taurinos con la plaza a aproximadamente un tercio de su capacidad. Serán, no obstante, la excepciones, ya que gran parte de los ayuntamientos se limitarán a "pequeñas actividades al aire libre".

La mayoría las diseminarán a lo largo de todo el verano. A las fiestas no se las llamará fiestas para evitar tentaciones, y se estará especialmente vigilante para evitar reuniones ilegales en peñas o domicilios particulares. En La Puebla de Alfindén, la programación cultural abarcará prácticamente todos los fines de semana de julio y agosto. Para sus días grandes, la intención es que haya conciertos pequeños, una revista y un espectáculo de ilusionismo. "Son actos que no tienen nada que ver con los de unas fiestas al uso. No habrá vaquillas y mucho menos, discomóvil. Los actos religiosos se mantendrán, pero no habrá procesiones", explicó su alcaldesa, Ana Isabel Ceamanos.

En Quinto tienen previstas hasta tres orquestas "con el público sentado" y teatro... También habrá suelta de vaquillas en la plaza. "Entrarán unas 500 personas, cuando tiene capacidad para unas 1.500. Habrá distancia suficiente entre unas y otras. La Guardia Civil es conocedora de la programación y estará presente en los actos taurinos", apuntó su regidor, Jesús Morales.

Mientras, Pastriz contará con la banda de música de Fuentes de Ebro y la banda de Gaitas de Boto Aragonesas. "Estamos valorando qué hacer con los cabezudos, no sé si me atreveré a sacarlos, y a los feriantes les hemos dicho que no vengan", señaló su máximo representante, José Miguel Ezquerra. Por su parte, Caspe reducirá todo a actos culturales "con asientos preasignados, toma de temperatura y gel". "Habrá fuegos artificiales, pero no toro de fuego, que suele concentrar mucha gente. Conforme se aproxime el 15 de agosto haremos nuevos llamamientos. Debemos ser responsables, no nos podemos relajar", recalcó su alcaldesa, Pilar Mustieles.

Sabiñánigo también lanzará vídeos recordando la necesidad de mantener las distancias y de no celebrar fiestas ilegales. La programación se limitará prácticamente a la actuación del Grupo Folclórico Santiago. "El año pasado, el comportamiento fue ejemplar. No obstante, del 22 al 26 de este mes, tanto la Guardia Civil como la Policía Local intensificarán su trabajo", comentó su regidora, Berta Fernández.

Los jóvenes, en el punto de mira

En Monzón, las actividades se alejarán de los días de fiestas. Aunque serán en septiembre, un mes en el que todavía no se ha definido qué se podrá hacer y qué no, no son partidarios de unos festejos al uso. "Todos somos conscientes de que no es el momento", razonó su alcalde, Isaac Calver. En Binéfar ocurrirá algo similar. "No tenemos previsto nada especial. Habrá actividades en el recinto ferial, pero no queremos salirnos del marco normativo. Vamos a trabajar junto a la Subdelegación del Gobierno para establecer refuerzos de Policía Local y Guardia Civil", apuntó su regidor, Alfonso Adán.

Este verano, los jóvenes estarán más que nunca en el punto de mira. Sobre todo tras lo ocurrido en los viajes a Mallorca y Salou.

Aunque hay alcaldes que, conscientes de las "ganas de fiesta" de sus vecinos, ven "inevitable" que la gente se junte, todos coinciden en llamar a la precaución. "Puedes estar con otras personas, pero tomando siempre las precauciones necesarias", destacó el de Quinto. La principal esperanza es que, esta vez sí, el coronavirus dé una tregua en 2022 y permita recuperar la ansiada normalidad.