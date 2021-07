Víctor Lopez: "El ‘skyline’ de Murillo nada tiene que envidiar al de Manhattan"

¿Qué tienen en común Murillo de Gállego y Manhattan?

Su ‘skyline’.

¿Disculpe?

Cuando estás llegando por carretera a Murillo, los mallos de Riglos impresionan muchísimo y su belleza es parecida a la del perfil urbano de Manhattan. Haga la prueba la próxima vez que vaya…

Montar un festival en plena pandemia no debe ser sencillo…

Fue una decisión difícil y de mucho riesgo. Junto a Alberto Castrillo-Ferrer, mi socio en esta aventura, empezamos a diseñar el proyecto en diciembre de 2019 y en marzo, cuando todo se paralizó, lo teníamos muy avanzado. Luego llegaron los protocolos covid para espectáculos y vimos que todo coincidía con lo que queríamos hacer: ‘shows’ en la naturaleza con aforos reducidos y en los que se podía mantener la distancia social.

Y se lanzaron a la piscina.

Era el momento de hacerlo también por responsabilidad: si no aportábamos a la sociedad lo que sabíamos hacer en un momento tan delicado y de tanto desánimo, ¿cuándo lo íbamos a hacer?

Marisol Aznar, Jorge Asín, Gómez-Lacueva... Veo mucho ‘oregonés’ en el programa y, también, un padrino de aúpa.

Están también artistas como Ingrid Magrinyá, Javier Aranda, los D’Click o Nostraxladamus. Este año nos apadrina Javier Fesser, que vendrá a Murillo en agosto.

¿Qué enamora a los artistas que visitan el pre-Pirineo?

El lugar, la cercanía, el descanso, la naturaleza… Manhattan es más que un bolo, es la casa de Alberto, la pasta que nos prepara Angello, los cachopos de Rafa y Silvia…

Danza, teatro, música… ¿Qué propuesta tiene mejor acogida?

Pienso que por ahora el teatro. Hay vecinos del pueblo que han visto bastante más teatro que mucha gente en la ciudad.

A la misma hora de los partidos de la Eurocopa no habrán programado nada, ¿no?

Haría que los espectáculos no coincidieran con el baloncesto de los Juegos Olímpicos, pero ya me he cerciorado de que no nos solapamos con el horario de Tokio.

¿Se cortan de llevar al medio rural propuestas vanguardistas?

No necesariamente. Lo que buscamos es calidad por encima de todo. Recuerdo que el año pasado programamos un espectáculo de danza contemporánea que no tenía música y parecía súper duro, pero se mezcló con la cuentacuentos Cristina Verbena y fue genial.

¿Cómo atraviesan los gestores culturales la pandemia?

Con mucha dificultad. Hay gente que se va a quedar por el camino. A veces tengo la sensación de que para ciertos burócratas y funcionarios la pandemia es la excusa perfecta para decir ‘no’ a algunos proyectos, mantener espacios cerrados y, en definitiva, ahogar al sector.

Gallego, de raíces peruanas, pero asentado en Zaragoza. ¿Cómo acaba a orillas del Ebro?

Fue por la Expo de 2008. Fui jefe de Producción del Pabellón de Aragón y, aunque venía por unos meses, llevo aquí ya 13 años. Echo de menos el mar y la lluvia, hay momentos de ‘morriña’, pero en Zaragoza está mi familia, que es lo mas importante en mi vida.

Llegó a dirigir la programación del Teatro Principal, ¿cuál es su mejor recuerdo?

Recuerdo un estreno fantástico, el segundo que hicimos con La Zaranda. Al terminar la función se quedó mucha gente en el ‘hall’: espectadores, intérpretes, coreógrafos... Nos habíamos propuesto que el Principal fuera de todos y ese día fue lo que se respiró.

¿Y alguna espinita clavada?

En solo tres años no da tiempo a mucho. Tenía en mente montar un festival de ‘teatro de objetos’ y apoyar más al sector del circo, disciplina que se trabaja mucho y muy bien en Zaragoza.

Ha colaborado con Alicia Alonso y la Compañía de Danza de Costa Rica. ¿Usted qué tal baila?

Fatal. Soy de barra, pero no de la clásica. Mi profesión es la de productor y nunca me subo al escenario. Estoy entre bambalinas intentando que todo salga bien.