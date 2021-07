Endocrinos y nutricionistas aragoneses defienden la necesidad de limitar el consumo de carne

Las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de iniciar una campaña para reducir el consumo de carne por sus efectos nocivos para la salud y el medioambiente han puesto en pie de guerra esta semana al sector ganadero y la agroindustria en comunidades como Aragón. Además, han hecho aflorar nuevas diferencias dentro del Gobierno de coalición, con la defensa del consumo de este alimento por el propio presidente, Pedro Sánchez, y el apoyo a la industria que rodea su producción desde el ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Para los endocrinos y nutricionistas es una polémica que debería estar superada. Coinciden con Consumo en que desde el punto de vista de la salud es necesario "limitar" la carne roja y procesada en la alimentación.

Los aragoneses consumen 3,8 kilos de carne por persona y mes, según lo últimos datos del Ministerio de Agricultura referentes a abril. De ellos, 2,8 kilos fueron de carne fresca, siendo el grueso de carne 'blanca' como el pollo, de la que comieron un kilo. El vacuno supuso 440 gramos y la ternera 320. En 2020, en la comunidad se consumieron 55 kilos por persona, en un año en el que el confinamiento hizo que se llenaran más las neveras y aumentara el gasto en alimentación.

Desde la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición han recomendado "fomentar el patrón de dieta mediterránea, que ha demostrado ampliamente sus beneficios". En este sentido, hacen referencia a estudios de nutrición como el llevado a cabo en España, Predimed, que evidencia "una menor mortalidad y menores riesgos cardiovasculares en aquellos que seguían dicho patrón mediterráneo, siguiendo las indicaciones de limitar el consumo de carnes procesadas y rojas".

Consumo moderado

El colectivo hace referencia al consumo que aconseja la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan). Esta pide mantener las actuales recomendaciones de salud pública que sitúa una ingesta moderada en aquella que se produce "2-3 veces por semana", ya que su consumo continuado y/o excesivo "puede relacionarse con determinados problemas de salud". Al mismo tiempo, la agencia tiene en cuenta que la carne es una "fuente importante de proteínas de alto valor biológico, aportando además una gran cantidad de micronutrientes en los que se incluyen las vitaminas del complejo B, hierro, potasio, fósforo y zinc" como recogen las guías nutricionales.

Por otro lado, los endocrinos se apoyan en el estudio que la revista científica 'The Lancet' publicó en 2019, un trabajo realizado por 37 expertos con un modelo de dieta saludable para el ser humano y para el planeta. Recuerdan que entre sus conclusiones se incluía la "conveniencia de reducir el consumo mundial de carnes rojas y de azúcar y duplicar la ingesta de frutas, verduras y legumbres", además de reducir las emisiones y la contaminación producidas por los sectores agrícolas y ganaderos, así como limitar el uso que hacen del agua. Por tanto, "la reducción del consumo de carne roja es una de las medidas, pero no es la única, para tener en cuenta en relación con dieta y sostenibilidad".

Un excesivo consumo de carne roja "puede asociarse con una mayor incidencia de cáncer de colon y estómago"

Otro de los estudios internacionales que defienden limitar el consumo de este alimento es el que llevó a cabo el Fondo mundial para la investigación del cáncer (World Cancer Research Fund), que recomienda "limitar el consumo de carne roja a tres porciones semanales o a un total de 350 a 500 gramos (tras cocinar) semanales de carne roja, ya que un excesivo consumo por encima de estas recomendaciones puede asociarse con una mayor incidencia de cáncer de colon y estómago".

La dieta mediterránea "no existe"

Juan Revenga, profesor y nutricionista zaragozano autor del blog 'El nutricionista de la general' considera que una campaña para reducir el consumo de carne "es necesaria y no es nada nuevo", en alusión a los citados estudios que se han ido publicando desde los años noventa. Añade otro informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que causó otra fuerte polémica en 2015 y que graduaba los efectos para la salud y concluía que "el consumo de carnes rojas 'probablemente' incremente el riesgo de padecer cáncer y sus derivados (cárnicos procesados) 'seguramente' lo incrementen", recuerda. "Los profesionales tenemos claro que hay que seguir el patrón de reducir el consumo", afirma.

La dieta mediterránea "ya no la conocemos desde hace 40 años" porque se sigue "el mismo patrón dietético que en cualquier país desarrollado, la llamada dieta occidentalizada"

Laura Reviejo, portavoz del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de Aragón, señala también al citado estudio para apuntar que la polémica viene de hace años. Reconoce que "dentro de los nutricionistas hay quien promueve el consumo de carne, pero la mayoría recomendamos que se disminuya". Coincide en que las carnes rojas se consumen "en exceso", en España. Considera un consumo recomendable comer carnes rojas como un filete de ternera o un chuletón "cada 15 días" y de las carnes blancas como pollo, pavo o conejo "dos raciones semanales".

"La dieta mediterránea no implica el consumo de carnes rojas sino un consumo elevado de frutas, hortalizas, legumbres y buenos cereales", enumera. Además de pescado y aceite de oliva. "Ahora se consume mucho producto procesado, envasado", lamenta, por lo que afirma que "a día de hoy no se consume una dieta mediterránea".

En ello coincide también Revenga, que asegura que esta dieta "ya no la conocemos desde hace 40 años" porque se sigue "el mismo patrón dietético que en cualquier país desarrollado, la llamada dieta occidentalizada". El nutricionista precisa que no existe una "dieta mediterránea", que fueron conceptos unidos posteriormente por la industria alimentaria, sino un "estilo de vida mediterráneo". Este supone "moverse", además de la alimentación.

Menos carne sin ser vegano

"En el patrón mediterráneo, carne, poca, en relación a todo lo demás", asegura el nutricionista. Hoy en día cree que "estamos consumiendo carne por encima de nuestras posibilidades". Prefiere no cuantificar el consumo recomendado, pero defiende consumir "menos" carne y de sus derivados "cuantos menos, mejor". Apunta solo, para que sirva como orientación, "comer tantas veces carne a la semana como actualmente comamos legumbres". Para ello, aconseja recuperar la "guarnición" en los platos de carne, que se ha dejado de añadir en muchos hogares.

A algunas de las personas que acuden a las consultas de los profesionales les cuesta seguir recomendaciones como reducir el consumo de carne. "Cuesta cambiar lo que siempre nos han inculcado, como ese concepto de que 'si no comes carne no vas a tener hierro, no vas a estar fuerte', que no es real", apunta Reviejo.

"Cuando la gente empieza a comer más vegetales y legumbres, como ve que se encuentra mejor, cambia los hábitos", explica. En cualquier caso, señala que "reducir el consumo de carne no significa ser vegetariano o vegano, porque hay otras opciones" como los pescados azules y los huevos.