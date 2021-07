A la playa con perros

Las mascotas ya no son un problema a la hora de planificar las vacaciones, ya que cada vez hay más espacios e instalaciones veraniegas que permiten la entrada de los animales. La provincia de Tarragona cuenta con 5 playas que se pueden visitar y disfrutar acompañados de mascotas, aunque no todas ellas son del agrado de los dueños.

Rubén y Sabrina son una pareja de 25 años de Madrid que siempre viajan con Bola, un terrier que les acompaña a todas partes. Este año han escogido la zona de Tarragona para pasar unos días. Prefieren apartamento que hotel, “porque Bola está mejor en un espacio más grande, en los hoteles tienen que estar en las habitaciones ya que hay muchas zonas comunes donde no pueden entrar los perros”, comenta Rubén. Aunque el apartamento está en el Delta del Ebro hoy han decidido venir a Cambrils a pasar el día. Aquí solo hay una playa donde pueden acceder las mascotas. Es la Playa de la Riera de Alforja. Se trata de un tramo localizado junto a la riera de Alforja, entre el paseo de las Palmeras y un pequeño bosquecillo. Dispone de una ducha para perros y otra para bañistas, y en lugar de estacas, se ha colocado una valla de madera delimitando la zona canina. Su suelo es de piedras y arena y “aunque no es la mejor playa de la zona, es un buen lugar para estar con los perros tranquilamente”, comenta José María de Lérida que veranea en Tarragona, pero como allí no hay playas para perros tienen que venir a Cambrils. “Hay muchas piedras, los perros se hacen daño pero es lo que hay. Nosotros venimos con la caravana y estamos en el Cámping Las Salinas en Tarragona que permiten la entrada de mascotas”, nos explica.

La playa de la Riera de Alforja, en Cambrils, permite el acceso a perros. M. V.

La prueba de que se puede convivir perfectamente entre personas que quieren disfrutar de la playa con tranquilidad y tener la compañía de sus perros es la playa ancha de Mont-roig del Camp, de arena gruesa y con ducha especialmente pensada para perros. La playa de la Punta del Riu, en el Baix Camp, cerca de la desembocadura del Riu Llastres es un espacio de más de 100 metros. Dispone de ducha por perros para poder ducharlos con agua dulce cuando se acaba la jornada playera.

En las comarcas del Ebre hay varias playas donde se permite el acceso de animales de compañía.

Una de ellas en la Ametlla de Mar, donde la alternancia de arboledas y rocas de tonos cálidos dan carácter a la Cala Bon Caponet, pequeña y acogedora. Un lugar ideal para los amantes de la tranquilidad y los espacios vírgenes. Bon Caponet fue una cala que el Ayuntamiento decidió adaptar fruto de la iniciativa de crear espacios donde los perros pudieran disfrutar del mar todo el año.

La playa de la Platjola en el municipio de Alcanar tiene una anchura de entre 5 y 15 metros, y 300 metros de longitud. Se trata de una playa de cantos rodados pequeños. Es muy apreciada por los propietarios de perros dado que está rodeada de naturaleza y es un placer pasear por ella.

Y por último dentro del Parque Natural del Delta del Ebro está la playa Bassa d’Arena. Con 3 km de longitud, es una de las más extensas del Delta. Se encuentra de forma continua en la playa de Riumar. Hay una zona adaptada para acceder con los perros. Esta playa no cuenta con servicios básicos, por eso se recomienda llevar todo el que se necesite.

Elisabeth es de Reus y busca playas para pasear con su perro Draco, una mezcla entra dogo y pitbull. “Todas las playas para perros son las peores que hay, tienen demasiadas piedras y el agua está sucia, me parece increíble que no nos tengan en consideración”, afirma.

La ciudad de Tarragona, que hasta la fecha no tenía ninguna playa para canes, cuenta desde este verano con un espacio para que puedan acceder los perros. Se ubica en la Platja de El Miracle, en la zona más próxima al Fortí de la Reina.

Salou no tienen ninguna playa para mascotas, sin embargo se pueden hacer muchas visitas a pie con un perro. Una buena opción es el Camino de Ronda ya que recorre el litoral por la orilla del mar. “Es un buen paseo, entre la naturaleza, que suelo hacer acompañado siempre de mi perro Otto”, comenta Francisco, un veterinario de Reus que veranea en Salou.

Otra opción es el área de juegos para perros que ha instalado el Ayuntamiento de Salou en la zona verde de la avenida del Dr. Eduard Punset. Esta zona es parte periférica de las zonas ajardinadas existentes en Emprius. Cuenta con una superficie total de 1.012 metros cuadrados. Hay habilitados una serie de juegos destinados a perros, como rampas y eslalons; además de servicio de agua potable y un rótulo con las prohibiciones y recomendaciones para el buen uso de las instalaciones.

Cambrils también cuenta con un gran Pipi Can, situado encima de la autopista AP-7, cerca de la nueva estación de tren, entre el Camí de Mont-roig y la Riera de Alforja. Tiene una superficie de 17.193 metros cuadrados y bastante arbolado.

Dentro hay fuente para perros y personas y dos elementos de juego.

El camping Tamarit Beach cuenta con un área para juegos caninos. M. V.

Y en cuanto a hoteles, cada vez son más los que permiten la entrada de animales. El 4R Casablanca Playa situado en el paseo Miramar de Salou es uno de ellos. Tienen bastante clientela nacional, de Lérida, Zaragoza, Madrid… que buscan viajar con su mascota. Su director, Quim Casablanca señala que lo único que les piden a los dueños es la cartilla de vacunación y el registro como animal de compañía. La mascota tiene que estar en la habitación y no puede acceder a según qué espacios comunes, ya que hay otro tipo de clientes que van sin animales. El precio de viajar con la mascota oscila entre los 10 y 15 euros por día. “El hándicap es que no tenemos playa para perros en Salou, los tienes que mandar a Cambrils, que es la única que hay por aquí cerca”, comenta Casablanca.

En el caso de los apartamentos y los cámpines es mucha más amplia la oferta que permite el alojamiento de animales de compañía. En el Campig Tamarit Beach Resort “son bienvenidos todo tipo de perros de todos los tamaños, excepto los de razas peligrosas”, cuenta su directora Antonella, además dispone de una zona especial dog friendly, repleta de juegos y pruebas de adiestramientos y destreza canina.