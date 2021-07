El PP insta a "repensar" las restricciones y el PSOE defiende que son proporcionadas

El PP instó ayer al Ejecutivo de Javier Lambán a "repensar" restricciones como el cierre a las 23.00 de la hostelería. Para la diputada Ana Marín ha quedado demostrado que los contagios "no se han producido en el Coso de Huesca ni en la plaza del Torico de Teruel, sino en macrofiestas en poblaciones ajenas a Aragón". "Se está haciendo un daño enorme a un sector que ha sufrido mucho. El cierre no va a solventar la situación que estamos viviendo", aseguró tras la reunión mantenida entre la consejera de Sanidad, Sira Repollés, la de Presidencia, Mayte Pérez, y el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, con los grupos parlamentarios en las Cortes.

No obstante, el propio presidente aragonés defendió en redes sociales el "esfuerzo de Sanidad". "Merece mucho respeto. No es hora de ocurrencias, sino de seriedad", agregó. En esta línea, el portavoz del PSOE en el Parlamento autonómico, Vicente Guillén, aseguró que las medidas son "proporcionales a la gravedad de la situación". "Negamos improvisación. No se toman de manera arbitraria ni por gusto de la Consejería de Sanidad, sino con datos concretos y fiables", remarcó.

También cargó contra el alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, a quien criticó que "dé lecciones de epidemiología todos los días cuando de lo que él es experto es del sector inmobiliario".

La oposición afeó, asimismo, la "descortesía" de la consejera por haberse reunido con los grupos después de haber comunicado las novedades al conjunto de los aragoneses. La portavoz de Cs en materia sanitaria, Susana Gaspar, censuró que Gobierno y comunidades no estén actuando de forma coordinada, provocando "agravios comparativos" entre territorios. También lamentó que se siga criticando "a los de siempre" y pidió saber qué criterios técnicos se han utilizado para establecer los nuevos horarios de cierre.

Para Marta Fernández, de Vox, el Gobierno aragonés está criminalizando a los empresarios del sector y restringiendo derechos y libertades "de forma generalizada". Mientras, para Álvaro Sanz, de IU, corresponde llamar a la responsabilidad para garantizar "que este año y medio de esfuerzos no ha sido en balde". Exigió, por otra parte, todos los esfuerzos necesarios para reforzar la Atención Primaria ante el aumento de casos.

Entre el resto de socios del cuatripartito, cierre de filas. El portavoz de Podemos, Nacho Escartín –que aseguró que el repunte "entra dentro de lo previsto al finalizar el curso"– defendió la adopción de medidas "rápidas y efectivas" y calificó de "idea sobrebuena" el adelanto de la vacunación para los aragoneses nacidos entre los años 2000 y 2003.

Por su parte, Isabel Lasobras, de CHA, recalcó que los números "no son buenos para Aragón ni para otras comunidades", y Jesús Guerrero, del PAR, instó a que autónomos y pequeñas y medianas empresas puedan recuperar la normalidad "rápidamente en cuanto se normalice la situación" sanitaria.