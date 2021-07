Nuevas restricciones en Aragón: "Estamos perdidos a tres días de la boda. No sabemos qué va a pasar"

María Beltrán y Daniel Sevil tienen todo preparado para su boda este sábado en Zaragoza. Como otras parejas, lo tenían ya organizado en julio del año pasado, pero la pandemia de covid-19 les hizo posponer el enlace. Confiaban en que un año después el avance de la vacunación habría mejorado la situación sanitaria. Sin embargo, los contagios y las restricciones continúan y la comunidad se encuentra inmersa en la sexta ola del virus, que ha obligado a volver a limitar aforos y horarios.

"Este miércoles por la mañana ha sido horrible. Estaba trabajando y pegada al móvil", cuenta María, de 33 años, natural de Híjar, sobre el momento en el que el Gobierno de Aragón anunciaba las nuevas medidas. No está segura de qué le afectaba porque le llegaban noticias contradictorias. "Estamos perdidos a tres días de la boda. No sabemos qué va a pasar", comenta, angustiada. No tienen que reducir la lista de invitados porque ya lo hicieron al dejarla a la mitad, en 100 asistentes. Ahora se ha bajado de 150 a 120. Sanidad ha precisado en un comunicado que el nuevo número de asistentes no entrará en vigor hasta el fin de semana que viene, para permitir que se reorganicen. El restaurante le ha dicho que habría que reorganizar las mesas y adelantar el fin de la celebración de la 1.00 a las 23.00, para cumplir el nuevo horario de la hostelería.

Todo eran dudas, pero asegura que "ya no hay vuelta atrás". "En mayo de 2020 decidimos posponerla pensando que la cosa estaría mejor este año con las vacunas", afirma. "Nos costó mucho tomar la decisión", afirma, pero prefirieron esperar "para no tener que preocuparnos por la familia". Al menos ahora, "la mayoría de los invitados están vacunados".

Todo "a última hora"

"Toda la organización ha sido a una última hora", confiesa la novia sobre los últimos meses. En ellos ha tenido muchos altibajos, al ver que no se cumplían las previsiones. "Hay momentos en que me arrepiento y pienso en volver a retrasarla, haber firmado y más adelante hacer una celebración con todos", reconoce. Finalmente decidieron "continuar como se pudiese", para lo que se han ido adaptando. Así, cambiaron su viaje de novios a Australia, que ya tenían contratado desde 2019, por otro a Galicia que reservaron "hace dos días". Aunque les gusta mucho viajar, "el viaje ha sido lo que menos nos ha preocupado", dice y dejan pendiente hacer uno fuera de España más adelante.

La familia y el entorno han sido un apoyo estos días. Durante las últimas semanas explica que la intranquilidad le llevaba a meterse en internet "todos los días para ver la evolución diaria de los datos de covid en Aragón", pero a medida que se acercaba la fecha de la boda "he dejado de ver noticias porque es todo más desesperante", confiesa. Este miércoles ha acudido a recoger su vestido de novia, que le han arreglado varias veces porque "no paro de adelgazar".

Bodas retrasadas de 2020 a 2022

Tiendas de vestidos de ceremonia, restaurantes y estudios de fotografía han estado atentos también a las restricciones. Para la hostelería suponen que se reducen al 50% los aforos en el interior y el horario de cierre se establecerá en las 23.00. Las mesas podrán ser de seis personas en el interior y de 10 en el exterior y se vuelve a suprimir el servicio de barra. El sector ha recibido con indignación la medida y ha criticado que se les vuelva a "demonizar". "Julio era un mes muy lastrado porque tenía bodas de gran formato, de más de 200 invitados", reconoce Pedro Bellido, desde el restaurante Torreluna. Todos esos eventos ya se habían pospuesto. Entre agosto y noviembre "estamos llenos de bodas", explica, de quienes esperan poder casarse con menos limitaciones. "Los novios están ya hasta las narices y a veces me encuentro casos en los que se echan a llorar porque no saben qué hacer", afirma. "Sanidad podría tener más recursos que cerrar la hostelería", lamenta.

"A estas alturas, la que ha tirado para adelante se casa", afirma Cuca Gimeno, desde la tienda de vestidos de ceremonia Marengo. Este mes tienen "mucho entregado y mucho por entregar", confiesa, ya que están en plena temporada alta. Hay bodas atrasadas y nuevas. Algunos novios vienen optando por una solución intermedia. Hay quien ha pasado de planear una boda con 200 personas a otra con ocho y dejan la fiesta con amigos para el año que viene.

Hay enlaces que llevan retrasándose desde 2020 y se han vuelto a posponer. Noelia García, de Escuela de Bodas, habla estos días con una de las parejas que se casan a finales de mes. "Es la tercera fecha que tienen. Ellos dijeron que se casaban 'sí o sí' y estaban empezando a ver la luz", explica, mientras piensa cómo cambiarlo todo a la mañana en una boda que era de tarde. Los eventos en el sector han caído por la pandemia pero "se trabaja con un montón de opciones para que no nos vengan las sorpresas". En este caso, no tendrán problemas de aforo porque ya redujeron la lista y "desde siempre han dicho que querían todo fuera", pero teme el "calor horrible" que hará. "En las bodas que he hecho no ha habido ningún contagio", afirma, otro de los temores de los novios que mantienen las celebraciones.

Los estudios de fotografía llevan también dos años reorganizando agendas, en menos celebraciones y reducidas al mínimo, explican desde la Asociación de fotógrafos profesionales de Aragón (AFPA). "La gente que las quiere celebrar con muchos invitados las dejan todos para el 2022. Entonces habrá bodas para las que no tengo sitio", cuenta Jorge Miret, desde su estudio en Calatayud. En los novios que acuden sin saber qué hacer o para aplazar ve la "angustia" que sufren, con tanta incertidumbre por la pandemia y cambios en las restricciones. Algunos empiezan estos días a quitar invitados.